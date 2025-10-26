Unieuro: incantesimi con offerte tech e profumo di pizza calda

C’è qualcosa di affascinante nelle sere d’ottobre, quando il silenzio è rotto solo da un fruscio di foglie e la luna veglia alta sulle case. È il tempo di Halloween, e Unieuro vi invita a viverlo in modo diverso: con offerte incantate e un forno per pizza Electroline in omaggio. Scegliendo uno dei prodotti in promozione, voi porterete a casa un piccolo simbolo di calore, perfetto per serate tra amici, magari con il profumo di pizza che si mescola alle risate di chi si spaventa. Niente ragnatele finte o urla lontane, ma tecnologia che scalda davvero, firmata Unieuro. Perché a volte basta una buona offerta per trasformare la notte delle maschere in un momento di convivialità.

Le proposte Unieuro che rientrano nella promo

La Samsung Smart TV 55″ QE55S85FAUXZT OLED 4K 2025 a 998 € vi accompagna tra film e suoni d’effetto. Il Google Pixel 10 Pro, con Android Gemini, 256 GB e tripla fotocamera, è a 1.199 €, pronto per immortalare la notte della luna piena. Poi il Haier Cube 83 Serie 3 HCR3818EWMM, side-by-side da 463 L, in finitura acciaio platino, costa 798,90 €. La Samsung WW11DG6B85LK, lavatrice da 11 kg e 1400 giri/min, è a 698 €.

Unieuro propone anche il Rowenta X-Clean 10, lavapavimenti cordless da 60 minuti di autonomia, a 498 €. Per chi ama la precisione, l’Apple Pencil (USB-C) è a 85 €, mentre l’iPad 11″ Wi-Fi 128 GB è offerto a 369 €. Il Huawei WATCH GT6, con autonomia 21 giorni, è a 249,90 €, e la PlayStation 5 FC 26 è disponibile a 79,99 €. Con ogni acquisto, Unieuro vi regala il forno Electroline per pizza. Non serve alcuna formula magica: solo la voglia di unire tecnologia, gusto e un tocco di mistero, come sa fare solo Unieuro.