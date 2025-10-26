Un leak svela fotocamera e processore di HONOR 500 Pro: 200 MP e Snapdragon 8 Elite in arrivo

Honor

Tra gli smartphone più attesi della fine del 2025, HONOR 500 Pro è tornato al centro dei rumor grazie a una nuova fuga di notizie del noto insider Digital Chat Station, che su Weibo ha condiviso dettagli cruciali su fotocamera e processore del futuro top di gamma del marchio cinese. A pochi mesi dal debutto di HONOR 400 Pro, l’azienda sembra pronta a un nuovo salto generazionale, puntando su potenza, autonomia e un design che potrebbe richiamare quello dei più recenti iPhone.

200 megapixel e zoom ottico 3x: il nuovo comparto fotografico di HONOR 500 Pro

Secondo quanto riferito da Digital Chat Station, HONOR 500 Pro sarà equipaggiato con un sensore principale da 200 megapixel con dimensioni 1/1,4”, una scelta che conferma la strategia del brand di consolidare la propria posizione nel segmento “camera phone”. A questo si affiancherà un teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel, capace di offrire zoom ottico 3x senza perdita di qualità. Queste caratteristiche segnano un netto passo avanti rispetto alla serie 400, che si era già distinta per la resa cromatica e il bilanciamento dell’esposizione. Se le specifiche venissero confermate, il 500 Pro si collocherebbe tra i cameraphone più completi della fascia alta.

Potenza garantita dallo Snapdragon 8 Elite

Sul fronte delle prestazioni, HONOR 500 Pro dovrebbe adottare il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, la piattaforma mobile più potente del 2025, che unisce efficienza energetica e potenza AI on-device. Il processore offrirà un incremento tangibile delle prestazioni grafiche e di calcolo, con un’attenzione particolare alla gestione termica e ai consumi, aspetti fondamentali per un device destinato anche al gaming e alla produttività. Inoltre, il leaker parla di una batteria più grande rispetto a quella dei principali competitor, un dato che lascia intendere un’autonomia da record per la categoria, forse in combinazione con la ricarica ultra-rapida proprietaria HONOR.

Design ispirato a iPhone e display piatto da 6,6 pollici

Le indiscrezioni indicano che HONOR 500 Pro monterà un display piatto da 6,6 pollici con cornici uniformi e leggermente arrotondate su tutti i lati. Il design, a detta di DCS, richiamerà l’estetica degli ultimi iPhone, con una simmetria raffinata e una costruzione in vetro e metallo premium. Non è da escludere che il pannello sarà un AMOLED LTPO con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco superiore ai 3.000 nit, seguendo il trend dei flagship cinesi di fine anno.

Uscita e disponibilità

HONOR 500 Pro dovrebbe debuttare in Cina entro la fine del 2025, con un successivo lancio globale previsto per il primo trimestre del 2026. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul prezzo, ma l’obiettivo di HONOR sembra chiaro: posizionare il 500 Pro in una fascia premium competitiva, sotto la soglia dei 1.000 euro, sfidando frontalmente Galaxy S26 e Xiaomi 15 Ultra.