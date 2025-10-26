Google rilascia Android 16 QPR2 Beta 3.1: fix per i Pixel bloccati in bootloop

Android 16

Dopo i problemi riscontrati con la precedente release, Google ha rilasciato Android 16 QPR2 Beta 3.1, una versione correttiva destinata a risolvere il grave bug di avvio che aveva colpito numerosi dispositivi Pixel. L’aggiornamento è ora disponibile via OTA per tutti i modelli compatibili e ha un peso minimo (circa 2,6 MB), segno che si tratta esclusivamente di un hotfix mirato alla stabilità.

Il problema: bootloop sui Pixel con la modalità desktop attiva

Con la Beta 3 di Android 16 QPR2, diversi utenti avevano segnalato che i propri Pixel non riuscivano più ad avviarsi dopo aver attivato l’opzione sperimentale “Enable desktop experience features” dalle impostazioni sviluppatore. Il risultato era un bootloop permanente che impediva l’accesso al sistema e costringeva in alcuni casi al ripristino di fabbrica. Google ha ritirato temporaneamente l’aggiornamento e pubblicato oggi la build QPR2 Beta 3.1, identificata dai numeri:

BP41.250916.010 per Pixel 6, 6 Pro e 6a

BP41.250916.010.A1 per tutti gli altri modelli supportati

Come risolvere il problema: le cinque procedure ufficiali di recupero

Nel comunicato di accompagnamento, Google ha illustrato cinque soluzioni diverse per ripristinare i dispositivi rimasti bloccati: In molti casi, dopo vari riavvii falliti, il sistema effettua autonomamente un rollback alla precedente versione stabile della beta.

Comando ADB (per chi aveva il debug USB attivo)

Collegare il dispositivo al computer e inviare il comando: adb shell settings put global override_desktop_experience_features 0

Su Linux o macOS è possibile automatizzare l’operazione con: watch -n 1 “adb shell settings put global override_desktop_experience_features 0”

Installazione manuale via sideload OTA

Scaricare il file OTA corretto dal sito developer.android.com (termina con “-ota.zip”).

Avviare il dispositivo in Recovery Mode.

Selezionare “Apply update from ADB”.

Eseguire:

adb sideload ota.zip

Al termine, scegliere “Reboot system now”.

Ripristino di fabbrica da Recovery

Se il dispositivo resta bloccato nella schermata Recovery, selezionare “Factory reset” e confermare.

Cancellazione completa dei dati (Rescue Mode)

Accedere al bootloader tenendo premuti Power + Volume Giù, entrare in “Recovery Mode” e scegliere “Wipe Data/Factory Reset”. Attenzion: le opzioni 4 e 5 comportano la perdita di tutti i dati utente.