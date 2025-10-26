Ad
ApplicazioniNewsScienza e Tecnologia

Microsoft Store, stop solo temporaneo agli aggiornamenti automatici delle app

Microsoft Store: in Windows 10 e 11 si potranno sospendere gli update per un massimo di 5 settimane

scritto da Ilenia Violante
Microsoft

Microsoft cambia di nuovo le regole sulla gestione degli aggiornamenti del suo Store digitale. Di recente infatti è stata introdotta una modifica che limita la libertà di disattivare gli update automatici delle app. La nuova politica è stata adottata in silenzio e senza alcun annuncio ufficiale. Essa ora consente solo di mettere in pausa temporaneamente gli aggiornamenti per un periodo compreso tra una e cinque settimane. Dopodiché il sistema riprenderà automaticamente a installare le versioni più recenti.

La modifica riguarda sia Windows 10 che l’11 e, secondo quanto riportato da WindowsCentral, è già attiva anche in Italia. Disattivando l’opzione per gli aggiornamenti automatici nello Store, compare un messaggio che spiega che è possibile sospendere gli aggiornamenti automatici per un periodo di tempo.

Sicurezza o controllo? Le ragioni (non dichiarate) della scelta di Microsoft

La finestra di controllo consente all’utente di scegliere per quante settimane sospendere gli update, da una a cinque. Dopo questo periodo, il sistema li riattiverà in automatico. Non si tratta dunque di una disattivazione permanente. Solo di una sospensione temporanea, simile a quella già introdotta in passato per Windows Update.

La decisione di Microsoft sembra dettata da motivazioni legate alla sicurezza e alla stabilità del sistema. Poiché aggiornare regolarmente le app consente di correggere vulnerabilità e migliorare le prestazioni. Ad ogni modo, molti utenti e sviluppatori segnalano un malcontento crescente per la perdita di controllo sulle proprie installazioni. Ciò soprattutto in ambienti professionali o in contesti dove è necessario mantenere versioni specifiche di un’applicazione.

Un aspetto che ha fatto discutere è la mancanza di trasparenza. L’azienda non ha comunicato ufficialmente la novità, che si è diffusa attraverso le segnalazioni della community e i test degli insider. Nessun changelog recente ne fa menzione, e non è chiaro se il lancio sia avvenuto in modo graduale o meno. Secondo gli analisti, Microsoft starebbe cercando un equilibrio tra sicurezza e libertà d’uso. Ma la scelta di limitare le opzioni senza un annuncio chiaro rischia di alimentare diffidenza verso le politiche dell’azienda.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !