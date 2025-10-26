Ad
MediaWorld extra OFFERTE: convenienza in pieno Halloween

MediaWorld trasforma Halloween in un film horror con sconti da gridare, gadget imperdibili e tecnologia che fa correre il sangue alle offerte.

scritto da Rossella Vitale
Se ti piacciono i colpi di scena degni di Scream, preparati, perché MediaWorld è pronta a farti urlare. Non serve un telefono che squilla nel buio, ma solo un clic sul sito giusto. Ti guardi attorno, le luci si abbassano, e invece del killer dietro la porta, trovi una smart TV a prezzo da paura. È un Halloween in chiave tech, dove l’unico brivido è quello del risparmio. MediaWorld sa come far vibrare la tensione: ogni offerta è un “chi è là?” che finisce con un sorriso. Gli appassionati di cinema, i gamer, gli amanti del caffè e perfino chi stampa ancora i documenti dei fantasmi di lavoro trovano pane (e byte) per i propri denti. Quest’anno l’urlo più forte non è di paura, ma di entusiasmo per sconti che spaventano i concorrenti.

Le occasioni da urlo date dalle offerte MediaWorld

MediaWorld parte con la LG UHD AI 43UA75006LA TV LED 43″ UHD 4K a 319 euro, perfetta per un rewatch di Scream. Il SAMSUNG Galaxy A56 5G 256GB scivola nelle mani a 429 euro, mentre gli APPLE AirPods 4 ti fanno sentire ogni sussurro a 129 euro. Per chi lavora di notte, il PHILIPS 24E1N1100A/00 MONITOR 23,8″ a 79 euro illumina ogni file come un faro nella nebbia.

MediaWorld propone anche il LENOVO Tab TB311FU 10,1″ 128 GB Luna Grey a 129 euro, insieme al LENOVO Idea Tab 11″ 128 GB a 189 euro. La parte più dark arriva con ACER Aspire Go 15 AG15-71P 15,6″ a 699 euro, la STAMPANTE BROTHER DCP-1612WMW a 149 euro e la DE’LONGHI Rivelia EXAM440.55.G a 699 euro. E per le maratone horror, la HISENSE 32A5Q Smart TV 32″ QLED Full HD Dolby Atmos a 199 euro è la regina dello schermo. MediaWorld, anche stavolta, è da urlare.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.