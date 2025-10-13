Amazon è FOLLE con lo sconto sul POCO X7: prezzo in caduta libera

POCO X7 è disponibile all’acquisto su Amazon con un risparmio nettamente superiore alle più rosee aspettative, considerando che comunque parliamo di un dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio cavallo di battaglia, con la capacità di mettere a disposizione del pubblico specifiche tecniche di alto livello, e una spesa minima.

Il dispositivo offre accesso a un display da 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un buonissimo AMOLED con refresh rate a 120Hz, passando per la sua risoluzione massima di 1220 x 2712 pixel, e allo stesso tempo protezione Gorilla Glass Victus 2 che impedisce qualsiasi problematica, in termini di graffi e urti. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300 Ultra, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,5GHz, affidandosi allo stesso tempo alla solita GPU Mali-G615 MC2, con alle spalle 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che varia in relazione e proporzione alla versione che andrete a scegliere (ma ricordiamo che non è espandibile con microSD).

Il comparto fotografico di questo smartphone è composto da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, che viene completato dalla presenza di un effetto bokeh da 2 megapixel. L’angolo di ripresa massimo è di 120 gradi, fermo restando che nella parte anteriore trova posto un sensore da 20 megapixel, con apertura F2.2.

Amazon da sogno con uno sconto imperdibile sul POCO X7

POCO X7 può essere vostro su Amazon con un risparmio importante sul listino iniziale, difatti il consumatore si ritrova a poter spendere in finale solamente 189 euro, raggiungendo un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole e pronto a fare la differenza, almeno per quanto riguarda la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Premete qui per l’acquisto.