iPhone: come sfruttare la funzione “Sicurezza dei dispositivi” per bloccare accessi non autorizzati

Introducendo le nuove versioni di iOS, Apple ha mostrato a tutti una nuova funzione chiamata “Sicurezza dei dispositivi”. Si tratta di un sistema che sfrutta l’intelligenza comportamentale appositamente per riconoscere situazioni anomale e bloccare modifiche sensibili all’account. L’obiettivo è impedire che, in caso di furto o smarrimento, qualcuno possa modificare dati personali o impostazioni importanti anche avendo il telefono tra le mani.

Quando la funzione è attiva, l’iPhone analizza in modo discreto posizione, orari d’uso e abitudini di sblocco. Nel caso in cui dovesse manifestarsi un comportamento insolito, come ad esempio il tentativo di cambiare la password fuori dal paese in cui si trova il dispositivo, ci sarà un controllo biometrico aggiuntivo (Face ID o Touch ID) e l’imposizione di un ritardo di sicurezza di un’ora prima di permettere modifiche ai dati sensibili.

Questo meccanismo protegge informazioni come l’Apple ID, i codici di accesso e i metodi di pagamento. Anche un ladro che conosce la password non potrebbe disattivare “Dov’è” o uscire dal proprio account senza superare i controlli biometrici e attendere il tempo di sicurezza previsto.

Come attivarla e perché conviene tenerla sempre attiva

La funzione si trova in Impostazioni > Face ID e codice > Sicurezza dei dispositivi. Quando verrà attivata questa funzione, sarà il sistema stesso a registrare tutte le abitudini di utilizzo dell’utente, ovviamente salvaguardando la sua privacy e creando un profilo.

Apple consiglia di mantenerla sempre attiva insieme a “Dov’è” e all’autenticazione a due fattori, così da disporre di un livello di protezione aggiuntivo in caso di furto. Se l’iPhone viene sottratto e qualcuno prova a modificare le credenziali, il proprietario riceve una notifica immediata e può bloccare l’account da remoto.

L’opzione si integra anche con il Blocco dispositivo rubato, che impedisce il reset completo dell’iPhone senza l’autorizzazione dell’utente. Insieme, queste misure rendono molto più difficile per chiunque riutilizzare o rivendere un dispositivo sottratto.

Con “Sicurezza dei dispositivi”, Apple ha aggiunto una protezione intelligente che non richiede interventi manuali. L’analisi automatica delle abitudini e il ritardo di sicurezza offrono un modo concreto per difendere i propri dati personali, rendendo l’iPhone non solo più sicuro, ma anche più consapevole del contesto in cui viene utilizzato.