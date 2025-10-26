Gmail: l’intelligenza di Gemini trasforma le email in appuntamenti perfetti

Google Gmail compie un passo decisivo con la funzione “Aiutami a pianificare”, un’estensione dell’intelligenza artificiale Gemini. L’obiettivo è chiaro: eliminare le faticose ricerche di orari, evitare sovrapposizioni e rendere la pianificazione di un incontro un gesto naturale. Durante la composizione di un messaggio, accanto agli strumenti tradizionali, compare un nuovo pulsante. Un clic, e Gemini scandaglia il Google Calendar dell’utente, evidenziando le fasce libere. Tutto avviene senza lasciare la finestra di scrittura. Il sistema propone gli slot più adatti e li mostra in modo immediato, pronto per essere condiviso con il destinatario. Chi non ha mai perso tempo incastrando un appuntamento tra mille impegni?

Un assistente AI su Gmail che anticipa le esigenze

L’intelligenza di Gemini su Gmail non si limita a suggerire orari, ma offre la possibilità di modificare le fasce proposte o di aprirle direttamente in Google Calendar tramite il pulsante “Visualizza in Calendar”. La sensazione è quella di un dialogo continuo tra le due applicazioni, senza frizioni. Una limitazione esiste: la funzione opera solo nelle conversazioni tra due persone. Non ancora disponibile per riunioni di gruppo, dove il vantaggio sarebbe evidente. Non è stato chiarito se in futuro questa restrizione verrà rimossa, ma l’attesa è già alta. Quando il destinatario seleziona l’orario preferito, l’invito viene generato in automatico, comparendo sui calendari di entrambi. Tutto si svolge in pochi secondi, con la precisione di un assistente esperto.

Al momento, la funzione è attiva solo sulla versione web di Gmail. Nessuna informazione ufficiale sull’arrivo nelle app mobili, anche se molti utenti lo danno per scontato. L’accesso è riservato a chi possiede un abbonamento Google Gemini o Workspace. Sono inclusi i piani AI Pro e Ultra, AI Pro for Education, Business Standard e Plus, Enterprise Starter, Standard e Plus, Frontline Plus, Gemini Business e Enterprise. Qui non si tratta di un semplice aggiornamento di Gmail, è piuttosto un modo diverso di vivere la posta elettronica. La tecnologia diventa alleata del tempo, restituendo minuti preziosi a chi li aveva persi tra messaggi e calendari.