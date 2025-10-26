Apple in Italia: nuovo investimento per il settore delle rinnovabili

L’Italia sta diventando un terreno fertile per gli investimenti nelle energie rinnovabili. A tal proposito, il nuovo accordo tra Apple ed Engie rappresenta un passo importante. Il colosso tecnologico di Cupertino ha siglato un contratto PPA quindicennale e rinnovabile. Stipulato con la multinazionale francese dell’energia. Tale accordo punta alla costruzione di quattro nuovi impianti per la produzione di energia pulita nel Mezzogiorno. Si tratta di un progetto di ampia portata che consolida la collaborazione tra due attori di rilievo. I nuovi impianti sono già stati autorizzati. Inoltre, comprendono due centrali agrivoltaiche da 88 MW complessivi. E due parchi eolici da 74 MW. A cui si aggiungerà il ripotenziamento di un terzo parco eolico capace di fornire ulteriori 11 MW.
Apple: nuovi investimenti in Italia per le rinnovabili
Tutte le strutture dovrebbero entrare in funzione nel giro di due anni (2026–2027). Quest’ultime dovrebbero portare la capacità complessiva a 173 MW. Con la produzione stimata a oltre 400 GWh di energia elettrica all’anno. L’accordo prevede che Apple acquisti l’80% di tale energia. Mentre il restante 20% sarà immesso nella rete nazionale. Quantità sufficiente ad alimentare fino a 30.000 abitazioni.
L’impatto ambientale del progetto non è di poco conto. A confermarlo ci sono le stime di Engie. Secondo quest’ultime, la stessa quantità di energia prodotta con fonti fossili genererebbe fino a 160.000 tonnellate di CO2. Pari alle emissioni annuali di circa 70.000 automobili. La riduzione di tali emissioni rappresenta un risultato concreto nel percorso verso la decarbonizzazione. Incentivando così la transizione energetica europea.
Il progetto riflette la crescente attenzione delle multinazionali tecnologiche verso il fabbisogno energetico sostenibile. Con la produzione locale di energia pulita. In un contesto in cui la neutralità carbonica è ormai un obiettivo imprescindibile, l’iniziativa tra Apple ed Engie mostra come la sinergia tra innovazione digitale e infrastruttura energetica possa diventare un modello per l’intero settore. L’Italia si conferma così un laboratorio strategico per la transizione verde europea.