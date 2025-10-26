Samsung lancia la prima app di Perplexity AI per Smart TV: il motore di ricerca intelligente

Samsung amplia la propria offerta tecnologica con l’introduzione della prima app per Smart TV sviluppata da Perplexity AI. Ovvero la startup americana che sta rivoluzionando il mondo dei motori di ricerca basati sull’IA. L’app è disponibile in esclusiva sui televisori Samsung della serie 2025. Pian piano però sarà estesa anche ai modelli del 2024 e del 2023.

L’obiettivo dell’iniziativa? Trasformare la TV in un assistente intelligente. Un aiuto in grado di comprendere e rispondere alle domande degli utenti attraverso l’uso dei modelli linguistici di ultima generazione. Grazie all’app di Perplexity AI, le persone potranno effettuare ricerche utilizzando la voce o la tastiera del telecomando. Ma non solo. Riceveranno infatti risposte rapide e contestualizzate direttamente sullo schermo. La funzione sarà accessibile dal menù delle app o tramite l’hub Samsung Vision AI Companion.

Samsung e PerplexityAI: una collaborazione strategica per la casa del futuro

Per accompagnare il lancio, Samsung e Perplexity offriranno un anno gratuito di abbonamento alla versione Pro del servizio. Piano che solitamente ha un costo di 20 dollari al mese. L’attivazione del periodo promozionale sarà possibile scansionando il codice-QR visualizzato sul televisore. La piattaforma è progettata per garantire un’interazione naturale e fluida. Permette così di ottenere risposte chiare e pertinenti. Ma non solo. Anche suggerimenti, spiegazioni o approfondimenti su qualsiasi argomento.

L’arrivo di Perplexity AI sui televisori Samsung rappresenta un passo molto importante nella strategia dell’azienda per costruire un ecosistema domestico fondato sull’IA. Con questa novità, la Smart TV si evolve da semplice strumento di intrattenimento a piattaforma interattiva e informativa. In grado così di supportare l’utente nella ricerca di notizie, curiosità e contenuti specifici. Tutto ciò senza bisogno di altri dispositivi.

Tale iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Samsung Vision AI, che punta a offrire esperienze personalizzate e intelligenti su tutta la gamma dei prodotti del marchio, dai televisori agli elettrodomestici connessi. Il rilascio dell’app è iniziato negli Stati Uniti. L’azienda però ha già confermato l’intenzione di espandere la disponibilità a livello globale entro la fine del 2026. In Europa il debutto potrebbe avvenire con qualche mese di ritardo a causa delle regole imposte dal Digital Markets Act. Queste infatti richiedono ulteriori garanzie in termini di trasparenza e gestione dei dati da parte dei servizi basati sull’AI.