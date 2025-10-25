Xiaomi 17 Air in arrivo? Ecco cosa sappiamo

Il colosso sudcoreano Samsung è stato il primo quest’anno a portare in veste ufficiale sul mercato il suo primo smartphone ultra sottile, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. È poi arrivato successivamente il rivale Apple con il suo smartphone iPhone 17 Air. Subito dopo, anche altre aziende del settore tech e mobile hanno iniziato a produrre e a proporre prodotti di questa tipologia, tra cui anche il produttore Motorola. Tuttavia, sembra che si aggiungerà molto presto nel gruppo anche il produttore tech Xiaomi con il prossimo Xiaomi 17 Air.

Xiaomi sta lavorando al nuovo Xiaomi 17 Air? Ecco le prime indiscrezioni emerse

A quanto pare anche il produttore tech Xiaomi si unirà a breve alle altre aziende del settore con il suo primo smartphone ultra sottile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 17 Air. In particolare, a rivelare queste prime indiscrezioni sono stati due leaker piuttosto noti del settore.

Il primo di questi è il noto leaker Digital Chat Station. Quest’ultimo, tramite un post sulla propria pagina del social cinese Weibo, ha dichiarato che almeno due dei grandi produttori tech cinesi stanno preparando l’arrivo di un nuovo smartphone estremamente sottile e Xiaomi sarà uno di questi. A rivelare ulteriori dettagli al riguardo è stato poi il leaker Smart Pikachu. Secondo quanto riportato da quest’ultimo, Xiaomi starebbe effettivamente lavorando alla realizzazione del prossimo Xiaomi 17 Air.

Il leaker in questione ha poi rivelato ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche di questo dispositivo. Secondo quanto è emerso, il prossimo smartphone di casa Xiaomi avrà sul fronte un display con una diagonale pari a circa 6.6 pollici in risoluzione pari a 1.5K. Lo smartphone sembra poi che potrà contare sulla presenza di un sensore fotografico principale da 200 MP. Dato lo spessore ridotto del device, secondo il leaker l’azienda Xiaomi adotterà soltanto il supporto alla eSIM , senza nessuna scheda fisica all’interno.