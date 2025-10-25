WhatsApp per Android si rinnova: nuovi filtri per foto, video e sticker

La nuova versione 2.25.31.10 beta di WhatsApp per Android segna un passo avanti nell’organizzazione dei contenuti condivisi. L’app ha infatti introdotto un re-design della sezione “Media, link e documenti”. L’obiettivo prefissato? Rendere la ricerca di file, immagini e video molto più intuitiva e rapida.

Nella parte alta della schermata compaiono ora nuovi filtri dal design moderno, con la classica forma “a pillola” che richiama lo stile minimalista adottato da Meta nelle sue app. Rispetto alle versioni precedenti, dove gli utenti potevano filtrare i contenuti solo in tre categorie, quali Media, Documenti e Link, ora i filtri diventano cinque: Foto, Video, Link, Documenti e Sticker. La novità più interessante è proprio quest’ultimo filtro, che consente di cercare e visualizzare tutti gli sticker condivisi in una chat, senza doverli scorrere tra altri contenuti multimediali.

WhatsApp e la nuova interfaccia Android: rollout graduale e maggiore fluidità d’uso

Il nuovo sistema di ricerca risulta particolarmente utile nelle chat di gruppo più attive, dove vengono condivise decine di elementi ogni giorno. Adesso sarà possibile, ad esempio, trovare rapidamente una specifica foto o un video. In più, la separazione tra immagini e video consente una gestione più chiara dello spazio di archiviazione interno, offrendo agli utenti un controllo migliore sul peso dei contenuti salvati.

Oltre alle novità funzionali, WhatsApp per Android introduce anche un restyling grafico, con un’interfaccia più pulita e coerente con il nuovo linguaggio visivo di Meta. L’organizzazione della sezione “Media, link e documenti” è stata migliorata per favorire una navigazione più fluida, con un contrasto più definito e icone semplificate. Secondo le informazioni pubblicate dal portale WABetaInfo, la nuova funzione è già disponibile per un numero limitato di beta tester. Il suo rilascio però verrà esteso man mano a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

Una volta completati i test, la nuova interfaccia e i cinque filtri saranno distribuiti nella versione stabile dell’app, scaricabile tramite Google Play Store.