OxygenOS, tutte le novità dell’aggiornamento di ottobre 2025: AI Perfect Shot e maggiore stabilità

OxygenOS

Il team di OnePlus ha iniziato la distribuzione dell’aggiornamento di ottobre 2025 per OxygenOS, la celebre interfaccia personalizzata che accompagna i dispositivi del brand. La nuova versione, identificata con la sigla V120P02, è in rollout progressivo e introduce una serie di miglioramenti mirati all’intelligenza artificiale, alla gestione dei file e alla stabilità generale del sistema.

Un aggiornamento pensato per migliorare foto e usabilità

Secondo quanto comunicato da OnePlus, l’update V120P02 è già in distribuzione globale e raggiungerà tutti i dispositivi compatibili entro la fine del mese. Le principali novità riguardano tre aree chiave:

Fotocamera e AI Perfect Shot

Sui dispositivi con OxygenOS 15 (e versioni successive), la funzione AI Perfect Shot riceve un importante potenziamento: ora è in grado di riconoscere volti parzialmente coperti o leggermente ruotati, garantendo una maggiore precisione nella gestione delle foto simili.

Gli algoritmi AIGC (AI-Generated Content) vengono inoltre impiegati per rendere le immagini generate più realistiche, un passo ulteriore verso una fotografia mobile sempre più guidata dall’intelligenza artificiale.

Per gli utenti con OxygenOS 14 o superiore, arriva una modifica utile nella sezione Private Safe: selezionando e sbloccando più file contemporaneamente, questi torneranno automaticamente alla posizione originale all’interno della memoria, così da poterli ritrovare facilmente. L’aggiornamento include una serie di migliorie per la fluidità, la gestione della memoria e la stabilità del sistema, garantendo un’esperienza più coerente su tutta la gamma.

Dispositivi compatibili con l’aggiornamento V120P02

L’update sarà distribuito in diverse versioni di OxygenOS, a seconda del dispositivo. Ecco i modelli ufficialmente confermati. OxygenOS 15 / 14 (o successivi):

OnePlus Open

OnePlus 13 / 13R / 12 / 10

OnePlus Nord 5 5G / Nord CE5 / Nord 4 5G / Nord CE4

OnePlus Nord 3 5G / Nord CE3

OnePlus Pad / Pad 2 / Pad 3

OxygenOS 14:

OnePlus 9 / 8T

OnePlus Nord 2T 5G / Nord CE 2 Lite 5G / Pad Go

OxygenOS 13.1.0:

OnePlus 8 / 8 Pro

OxygenOS 13.0.0:

OnePlus Nord 2 5G / Nord CE 2 5G / Nord CE 5G

Gli utenti possono verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento accedendo a Impostazioni → Informazioni sul dispositivo → Scheda OxygenOS, dove comparirà l’opzione per scaricare e installare il pacchetto più recente. Con questo aggiornamento, OnePlus continua a rafforzare la sua strategia software, puntando su AI e privacy come pilastri principali. Le nuove funzioni fotografiche testimoniano la volontà dell’azienda di integrare soluzioni AIGC sempre più evolute, mentre il miglioramento di Private Safe riflette un’attenzione crescente alla gestione dei dati personali.