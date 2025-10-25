Oura Ring rinnova la sua app: arriva “Cumulative Stress”, la nuova funzione per misurare lo stress nel tempo

Oura Ring

Oura torna a innovare nel segmento dei dispositivi indossabili con un importante aggiornamento della propria applicazione mobile. L’azienda finlandese, ormai valutata oltre 11 miliardi di dollari, ha annunciato una versione completamente ridisegnata della Oura App, che introduce la funzione “Cumulative Stress”, un nuovo sistema di analisi capace di misurare come il corpo reagisce e recupera dallo stress nel corso della settimana.

Una nuova interfaccia e una visione più completa del benessere

L’aggiornamento segna un deciso passo avanti nell’approccio di Oura al monitoraggio del benessere psicofisico. La nuova interfaccia dell’app mette al centro l’equilibrio tra sonno, attività e recupero, ma ora aggiunge una dimensione temporale: lo stress cumulativo. Grazie a questa funzione, l’utente può vedere come i periodi di tensione o affaticamento incidano sul proprio corpo nel lungo periodo, andando oltre le misurazioni giornaliere. La metrica viene calcolata analizzando parametri chiave come:

Qualità del sonno,

Frequenza cardiaca media e variabilità (HRV),

Temperatura corporea,

Livello di attività fisica.

Il risultato è un indice settimanale di stress, accompagnato da una dashboard che suggerisce quando è il momento di rallentare o riposare. L’aggiornamento sarà rilasciato nelle prossime settimane su iOS e Android, come confermato dall’azienda. La funzione Cumulative Stress si inserisce in un percorso di sviluppo più ampio che ha già visto Oura introdurre negli ultimi mesi strumenti di analisi predittiva sempre più sofisticati. Tra questi spiccano:

Symptom Radar , la funzione che rileva i segnali precoci di malattia prima della comparsa dei sintomi,

, la funzione che rileva i segnali precoci di malattia prima della comparsa dei sintomi, Il monitoraggio del glucosio,

Il diario alimentare intelligente, che aiuta a correlare alimentazione e qualità del sonno.

Con l’arrivo di Cumulative Stress, Oura punta a diventare una vera e propria piattaforma di salute preventiva, capace di anticipare squilibri e fornire consigli personalizzati prima che il corpo manifesti i segnali di un sovraccarico fisico o mentale. Parallelamente, Oura ha annunciato una collaborazione con la FDA (Food and Drug Administration) per lo sviluppo di una funzione dedicata alla valutazione del rischio di ipertensione. Il progetto, che coinvolgerà inizialmente gli utenti statunitensi iscritti al programma Oura Labs, combinerà i dati biometrici raccolti dall’anello — come frequenza cardiaca e temperatura — con un questionario personalizzato riguardante storia clinica e stile di vita.