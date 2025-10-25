Ossa di mani e piedi riscrivono la storia del Paranthropus boisei

Dobbiamo pensare al Kenya, ma non a quello delle cartoline. Pensiamo a un angolo riarso e ventoso, vicino al Lago Turkana, una distesa d’acqua che è come un catalogo a cielo aperto della nostra preistoria. È lì che i ricercatori si sono imbattuti in un ritrovamento che, a prima vista, non ha l’impatto scenografico di un cranio completo, ma che in realtà è un vero twist narrativo: le ossa delle mani e dei piedi di un certo Paranthropus boisei.

Paranthropus boisei, il bodybuilder del Pliocene con mani da ingegnere

Ora, questo tizio, il P. boisei, lo conoscevamo bene, ma solo “di testa”, per così dire. La sua fama lo precedeva, era noto come il “gigante masticatore” per via di quel testone enorme, la faccia da duro e una dentatura che sembrava pensata per frantumare sassi, non per sgranocchiare bacche. La paleoantropologia lo aveva un po’ messo nell’angolo dei “cugini forzuti ma ottusi”, quelli che avevano scelto la via della forza bruta e della dieta di nicchia, triturando radici e vegetali coriacei che i nostri antenati del genere Homo si rifiutavano di mangiare. Una specie di bodybuilder dell’evoluzione.

E invece? Il sito di Koobi Fora ha svelato il trucco. Quando i ricercatori, guidati da gente come Carrie S. Mongle, hanno analizzato le ossa di mano e piede, è crollato parte del mito. Pensavamo a un gorilla goffo, magari in grado di usare la forza, ma non la finezza. Le mani, invece, si sono rivelate sorprendentemente “moderne”. Dita affusolate, articolazioni che urlano “mobilità”, e, soprattutto, un pollice che suggerisce una presa di precisione incredibile, una di quelle che ti permettono di manipolare un oggetto minuscolo o, diciamocelo, di impugnare uno strumento, forse anche di provarci a costruirne uno.

È una combo pazzesca: una mascella da bulldozer, ma delle mani da orologiaio. Paranthropus boisei non era solo un energumeno. Poteva stringere un ramo con la forza di un gorilla (e lo hanno confermato, la potenza c’era) ma era anche in grado di fare una presa fine, quella che distingue l’uso dall’invenzione, l’abilità casuale dalla consapevolezza tecnica. Non era ancora il Leonardo da Vinci del Pliocene, non aveva l’ingegno costruttivo dei primi Homo, ma non era nemmeno il troglodita che avevamo dipinto.

Aggiungiamo i piedi. Anche qui, la sorpresa: camminava eretto, su due gambe, senza equivoci. Non era un arboricolo che scendeva dall’albero solo per fare merenda, ma un bipede ben adattato. Questa creatura, in sostanza, era un ibrido adattabile: abbastanza forte per masticare qualsiasi cosa, abbastanza abile da manipolare l’ambiente, e abbastanza mobile da attraversare la savana in piedi.

Il nostro cugino preistorico aveva mani da maestro artigiano

Questi ritrovamenti ci costringono a una riflessione più profonda, come suggerisce il coautore Caley Orr. L’evoluzione non è una corsa in linea retta dove vince solo chi è più “bravo” a fare il proto-uomo. È un ventaglio di soluzioni. Mentre la nostra stirpe, quella di Homo, scommetteva tutto sul cervello, affinando l’intelligenza e l’artigianato per forgiare un futuro di tecnologia, il Paranthropus puntava su una strategia diversa: la resilienza fisica e la versatilità del corpo. Era una macchina di sopravvivenza ottimizzata per il “qui e ora”, per un mondo duro e mutevole. La sua era una storia di successo nel suo periodo, anche se alla fine è la nostra, la via del cervello e degli utensili complessi, che ha prevalso. Ma per un milione di anni, quel “gigante masticatore” era lì, a dimostrare che per vivere non serve un solo manuale di istruzioni. E noi, finalmente, grazie a poche ossa di mano e piede, stiamo imparando a leggere il suo.