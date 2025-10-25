Nuovo robot umanoide con pelle presentato in Cina

Nel cuore di Shanghai, AheadForm Technology ha presentato una novità interessante per il settore della robotica. Si tratta di Elf V1, un robot umanoide che punta a ridefinire il concetto di interazione tra uomo e macchina. L’azienda cinese, già nota per la serie Lan, introduce un nuovo modello. Il quale è capace di combinare intelligenza artificiale autoapprendente, sensori sofisticati e motori di precisione. Il tutto con l’obiettivo di rendere i movimenti e le emozioni più naturali e convincenti. A differenza dei modelli precedenti, Elf V1 integra un sistema di controllo avanzato che gestisce 30 gradi di libertà e altrettanti muscoli facciali mossi da micro-motori brushless. Quest’ultimi sono studiati per garantire gesti fluidi e silenziosi. Ogni espressione, dal sorriso allo sguardo, fino al battito delle ciglia, è sincronizzata con il linguaggio verbale, creando un livello di realismo mai raggiunto.

Presentato un nuovo robot umanoide con pelle: ecco le sue caratteristiche

La sensazione di naturalezza è ulteriormente rafforzata dalla pelle bionica flessibile. Ed anche da un sistema di rilevamento delle emozioni a bassa latenza. Elf V1 è capace di interpretare segnali non verbali, come espressioni facciali o variazioni di tono nella voce, reagendo con comportamenti coerenti. Tale approccio riduce il cosiddetto effetto “uncanny valley” e permette al robot di instaurare un vero legame empatico con le persone. Superando il semplice ruolo di assistente.

Secondo AheadForm, le applicazioni di Elf V1 possono spaziare dall’assistenza personale all’educazione, dall’intrattenimento all’accoglienza. La piattaforma di intelligenza artificiale alla base del robot sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e modelli visivo-linguistici (VLM). I quali gli consentono di elaborare informazioni complesse e adattare il comportamento in tempo reale. Ogni interazione diventa così un’opportunità per migliorare le capacità di risposta, rendendo la comunicazione più fluida e simile a quella umana. Tale innovazione apre prospettive su un futuro in cui i robot non sono più strumenti. Ma potenziali compagni di vita capaci di instaurare relazioni empatiche con gli esseri umani.