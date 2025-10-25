La Casa Bianca arriva su Bluesky, record di blocchi in poche ore

Quando un’istituzione di primo piano decide di entrare in un social network alternativo, ci si aspetta curiosità, dialogo e magari un po’ di interesse. E invece la nuova pagina ufficiale della Casa Bianca su Bluesky ha registrato qualcosa di molto diverso: un’ondata di blocchi record, che ne ha fatto uno degli account più “rifiutati” della piattaforma in poche ore dal debutto.

Il lancio è avvenuto con un video introduttivo che salutava la comunità: “Ehi Bluesky, ci siete?” diceva, con tono leggero. Ma quel “ci siete?” è stato accolto da migliaia di utenti che hanno risposto… con il pulsante “blocca”. Nel giro di 24-48 ore l’account ha già accumulato decine di migliaia di blocchi, superando gli account governativi più popolari. L’obiettivo della Casa Bianca era evidente: allargare la comunicazione digitale, raggiungere nuove platee. Il risultato? Un colpo di scena che ribalta la strategia.

Perché è successo e cosa significa

Bluesky è nata come una piattaforma più libera, meno “moderata” dalla spinta del mainstream. Fatta di utenti che spesso preferiscono evitare posta governativa o messaggi istituzionali troppo formali. Quando la Casa Bianca è entrata con un tono promozionale, alcuni utenti hanno interpretato il gesto come una comparsa “fuori contesto”, e la reazione è stata abbastanza netta: blocchi in massa.

In pratica, l’account della Casa Bianca è diventato uno dei più bloccati della piattaforma. Numeri che oscillano intorno ai 90-100 mila utenti che ne hanno impedito l’accesso in pochi giorni. Questo non significa che il messaggio non sia stato visto, ma cambia la dinamica del dialogo: non più “ascoltami”, ma “non voglio vederti nel mio feed”.

Per la Casa Bianca si tratta di un caso che invita alla riflessione: la presenza sui social non è solo questione di apparire, ma di essere accettati dalla comunità. E quando una piattaforma ha regole culturali e aspettative ben definite, un ingresso “di forza” rischia di ottenere l’effetto opposto a quello desiderato.