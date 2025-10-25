Mazda, tante novità in arrivo al JAPAN MOBILITY SHOW 2025

Mazda Motor Corporation ha confermato la propria partecipazione al JAPAN MOBILITY SHOW 2025. L’evento dedicato al settore automotive aprirà al pubblico il 31 ottobre 2025 presso il Tokyo Big Sight con tante novità da parte del produttore giapponese.

Il tema scelto da Mazda è “The joy of driving fuels a sustainable tomorrow” traducibile con “La gioia di guidare alimenta un domani sostenibile”. Tuttavia, in questo claim scorgiamo un interessante gioco di parole con il termine “fuels” che, a seconda del contesto, può anche significare carburante.

Da questa interpretazione, emerge chiaramente come il marchio voglia continuare a concentrarsi sui motori endotermici, evolvendoli grazie alle nuove tecnologie. Infatti, l’azienda presenterà a Tokyo la tecnologia proprietaria di cattura della CO₂. Grazie a questo sistema, in abbinamento al carburante carbon neutral derivato dalle alghe, sarà possibile abbattere le emissioni. Sarà possibile seguire la diretta streaming della conferenza Mazda direttamente da YouTube.

Mazda parteciperà al JAPAN MOBILITY SHOW 2025 ponendo particolare attenzione alle nuove tecnologie per un domani sostenibile

Mazda punta a contribuire attivamente a mantenere il pianeta prospero e vuole garantire, al tempo stesso, che i propri utenti possano soddisfare la propria passione per le automobili e per la guida. Il futuro della mobilità secondo il costruttore passerà anche dal nuovo CX-5, versione aggiornata del C-SUV e pensata per il mercato europeo.

Inoltre, come parte del programma ufficiale del Japan Automobile Manufacturers Association, Mazda parteciperà al Tokyo Future Tour 2035 esponendo la CX-30 SeDV. Tale modello è una versione adattata alle esigenze delle persone con disabilità ed integra un sistema di guida manuale per il controllo delle fasi di accelerazione e decelerazione.

Nella sezione “Mobility Culture ~Joint Exhibition~” verrà esposta la RX-7 mentre nella “Performance Zone – Demonstration Run by Vehicles Using Next-Generation Fuels” sarà presente la SPIRIT RACING RS Future Concept (Auto n. 12), vettura da competizione che gareggia nella Super Taikyu Series. I modelli CX-60 e CX-80, invece, saranno disponibili per l’evento “ASV Public Road Test Drive”.