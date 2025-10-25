Samsung: nuovi accessori per ricarica magnetica appena lanciati

Come ben sapete l’attuale nonché ultima generazione di Samsung Galaxy S ha introdotto il supporto per lo standard di ricarica wireless magnetica Qi2, tale standard consente di avere oltre che l’aggancio magnetico anche una maggiore potenza di carica diminuendo di fatto la perdita sottoforma di calore dissipato, in virtù di questo elemento recentemente l’azienda ha rilasciato due nuovi caricatori wireless di cui uno ha pensato per la casa mentre l’altro ho pensato per l’automobile, secondo alcuni si tratterebbe di un primo segnale diretto verso la linea di smartphone successiva.

I due caricatori

Nello specifico, l’attuale generazione di Galaxy S per poter sfruttare la ricarica magnetica necessita di una cover con magnete incluso che faccia da tramite tra lo smartphone e per l’appunto il caricatore, si tratta in un certo senso di una soluzione a metà dal momento che il supporto è presente, ma manca di fatto la base magnetica integrata nella scocca posteriore, con la prossima generazione, dunque S26, probabilmente questo elemento verrà introdotto e non si renderà necessario utilizzare delle cover apposite, ecco perché la società ha rilasciato questi due caricatori con supporto magnetico, i due modelli in questione sono Single Wireless Charger (modello GP-PWU025WIA) e Car Wireless Charger (modello GP-PWU025WIB), che fanno esordio sul Samsung Shop Online statunitense, con un prezzo rispettivamente di 34,99 dollari (senza adattatore da 25 W, venduto separatamente) e 84,99 dollari.

Ovviamente si tratta dei primi modelli ai quali sicuramente faranno seguito altre versioni quando sul mercato arriveranno gli eredi degli attuali Galaxy S, ciò ovviamente lascia pensare che le prossime generazioni, incluse anche quelle dei dispositivi pieghevoli, includeranno il magnete in stile MagSafe necessario per sfruttare al meglio questa tipologia di periferica di ricarica, al momento non sappiamo se i due caricatori citati sopra arriveranno anche sul mercato italiano e per saperlo, servirà attendere ancora un po’ di tempo, probabilmente un paio di settimane.