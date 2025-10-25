Ad
Amazon: che sconto sul monitor MSI, il prezzo è da urlo

Un prezzo davvero conveniente per tutti su Amazon per l'acquisto del monitor MSI.

Amazon: che sconto sul monitor MSI, il prezzo è da urlo

La promozione di questi giorni su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché apre le porte del massimo risparmio a tutti i consumatori, mettendo a disposizione uno sconto interessante sull’acquisto di un monitor MSI Pro di ultima generazione.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato ha codice MP273A, è un monitor da 27 pollici di diagonale, con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel) e soprattutto tecnologia IPS LCD. Non lasciatevi assolutamente ingannare da quest’ultima particolarità, i colori sono perfettamente rispettati, sono precisi e affidabili, con un perfetto rispetto della gamma cromatica. L’angolo di visione di 178 gradi ne permette e facilita l’utilizzo anche con amici e parenti, allo stesso tempo, il refresh rate a 100Hz (con collegamento HDMI), è utilissimo per trasformare il dispositivo anche in un monitor da gaming.

Al suo interno si possono trovare una coppia di altoparlanti, utilissimi per innalzare notevolmente la versatilità e l’usabilità quotidiana, per renderlo adattissimo a ogni ambiente o per ogni scopo. Nella parte posteriore, invece, possiamo trovare una serie di connettori molto vari e ampi, tra cui una HDMI 1.4, una DisplayPort 1.2a e D-Sub.

Monitor MSI in promozione su Amazon oggi

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter acquistare il monitor MSI PRO MP273A a soli 84,99 euro, un prezzo ridotto su Amazon del 39%, partendo comunque dagli ottimi 139,99 euro, così da facilitare la vita a tutti coloro che vogliono cercare di spendere il minimo possibile, ma non sono disposti a rinunciare alla qualità generale. Potete ordinarlo subito a questo link.

MSI PRO MP273A Monitor 27' FHD, IPS (1920 x 1080), fino a 100 Hz (con HDMI), Schermo Eye-Friendly, VESA 75x75, Altoparlanti integrati, Supporto Display Kit - HDMI 1.4, DP 1.2a, D-Sub
MSI PRO MP273A Monitor 27" FHD, IPS (1920 x 1080), fino a 100 Hz (con HDMI), Schermo Eye-Friendly, VESA 75x75, Altoparlanti integrati, Supporto Display Kit - HDMI 1.4, DP 1.2a, D-Sub
    Il prodotto è disponibile nella sua unica colorazione nera, è realizzato quasi interamente in plastica con finitura opaca su tutta la superficie, che non trattiene per nulla le impronte.

