SUPER PROMO 1Mobile speed 5G 150 limited edition

L’operatore virtuale 1Mobile propone sul mercato una soluzione pensata per i nuovi clienti che desiderano provare la potenza del 5G senza costi eccessivi. Si tratta della Speed 5G 150 Limited Edition. Parliamo di una tariffa completa che unisce prestazioni elevate e convenienza, rendendo accessibile la connessione di nuova generazione. L’offerta include 150GB di traffico dati in 5G Full Speed, con velocità fino a 2Gbps in download, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS ogni mese.

Il costo del primo mese è di 5€. Ma, dal secondo in poi la tariffa si stabilizza a 6,99€. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del numero. Invece per i nuovi clienti è previsto un costo iniziale di 5€ per la SIM e la spedizione, portando il totale a 15€. Una cifra contenuta per un piano che offre una delle connessioni più veloci e stabili disponibili sul mercato low cost.

1Mobile Speed 5G 150: un’offerta flessibile e senza vincoli

La Speed 5G 150 Limited Edition è una promozione pensata per chi vuole navigare, lavorare, guardare contenuti in streaming e giocare online senza limiti, sfruttando appieno la potenza del 5G. L’offerta si distingue per la flessibilità. Il cliente può scegliere se utilizzare una SIM fisica o una eSIM, aggiungere traffico dati o minuti extra in qualsiasi momento, e persino approfittare dei vantaggi del programma “Porta un amico”, inserendo un codice dedicato durante l’attivazione.

Il servizio offre poi la possibilità di arricchire il proprio piano con pacchetti aggiuntivi. Parliamo di Giga extra, minuti verso l’estero o SMS supplementari, così da adattarsi a ogni tipo di esigenza. L’intera procedura di attivazione può essere completata online in pochi passaggi, con consegna della scheda telefonica direttamente presso il proprio domicilio.

Insomma, con questa iniziativa, 1Mobile dimostra di voler conquistare una fetta sempre più ampia di utenti alla ricerca di offerte trasparenti, economiche e performanti.