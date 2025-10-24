Zeekr 001, la ricarica record che cambia le regole dei veicoli elettrici

La transizione elettrica compie un nuovo salto in avanti con la nuova Zeekr 001. Una vettura aggiornata in Cina con una tecnologia di ricarica capace di risultati impensabili. Il marchio premium del gruppo Geely ha presentato una versione evoluta del suo modello di punta, equipaggiata con la Golden Brick Battery da 95kWh e basata su una piattaforma a 900volt, che consente di raggiungere potenze di picco superiori ai 1.000kW.

Durante una recente dimostrazione ufficiale, Zeekr ha mostrato il potenziale della nuova architettura. Infatti collegata a una colonnina megawatt sviluppata internamente, la vettura è riuscita a ricaricarsi dal 10 all’80% in soli 6 minuti e 30 secondi e dal 10 al 100% in appena 13min e 23 sec. Un risultato straordinario che supera le prestazioni di qualsiasi auto elettrica oggi sul mercato.

Zeekr e la sfida della ricarica ultraveloce: cosa cambia per il futuro dell’elettrico

Il video diffuso dalla casa mostra la batteria passare rapidamente dal 4% al 10%. Invece la potenza di erogazione cresce fino a 1.321kW, con picchi registrati di 894volt e 1.488ampere. Dopo tre minuti il livello di carica raggiunge già il 50%, e in poco più di sei minuti arriva all’80%. Si tratta di numeri che testimoniano i progressi enormi della tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato) e della gestione termica dei pacchi batteria, spesso considerati un limite per le alte prestazioni.

La rapidità della ricarica non è solo un traguardo tecnico, ma un passo avanti importante per l’intero mercato dei veicoli elettrici. In Cina, dove Zeekr sta installando le prime colonnine megawatt, questa evoluzione apre la strada a una rete di infrastrutture capace di eliminare una delle principali preoccupazioni dei consumatori, i lunghi tempi di attesa. Anche in Europa, il tema è ormai al centro dei progetti di espansione. Marchi come BYD e CATL stanno lavorando su tecnologie analoghe, con l’obiettivo di portare tempi di ricarica inferiori ai 10 minuti sulle strade del Vecchio Continente entro il 2026.

Oltre alla velocità, la piattaforma a 900V di Zeekr promette maggiore efficienza energetica e un minor surriscaldamento durante il processo di ricarica, fattori chiave per garantire sicurezza e durata nel tempo.