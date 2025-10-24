Lyca Mobile: promo 5G per tutti quanti ad un costo super

Tutti noi, durante l’arco della giornata, dobbiamo sfruttare il nostro smartphone per svolgere attività di vario genere che riguardano la nostra vita digitale, per farlo ovviamente dobbiamo sfruttare la promozione attivata sul nostro numero di cellulare che ci permette di restare con messi anche quando non siamo nel salotto di casa, infatti minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati non devono mai mancare.

Di conseguenza ogni utente deve attivare una promozione che gli permette di fare tutto ciò di cui ha bisogno senza troppi problemi, la scelta deve essere precisa e adatta in base alle esigenze che abbiamo mensilmente e di conseguenza leggere con attenzioni cataloghi disponibili rappresenta uno step fondamentale, per darvi una mano oggi vi proponiamo un’offerta lanciata da Lyca Mobile, il provider in questione infatti vanta un catalogo davvero ricco di possibilità e ha lanciato un’offerta dedicata davvero a tutti.

L’offerta

Come potete leggere dal banner ufficiale presente qui l’offerta in questione vi permette di ottenere a soli 5,99 € al mese 150 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ad SMS completamente limitati, l’offerta tra l’altro offre una possibilità davvero da non sottoporre, garantisce infatti la portabilità del numero da qualsiasi operatore di provenienza in modo completamente gratuito, si tratta di un dettaglio davvero importante poiché permette a chiunque di ottenere dati in 5G senza nessun tipo di vincolo o obbligo contrattuale.

Un altro elemento certamente molto importante sono poi i due mesi di promozione offerti con l’attivazione, di conseguenza inizierete a pagare il prezzo mensile a partire del terzo mese dell’offerta, un dettaglio che sicuramente contribuisce a rendere la promozione decisamente conveniente.

Per effettuare l’attivazione, mi basterà recarmi sul sito ufficiale dell’operatore tinto di verde e seguire gli step indicati all’interno della pagina dedicata all’offerta, tutto può essere effettuato comodamente online.