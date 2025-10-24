Apple iPhone 16e: nuovo SCONTO IMPERDIBILE su Amazon

Occasione più unica che rara per acquistare uno dei migliori smartphone dell’ultimo periodo, risparmiando decisamente di più di quanto ci si sarebbe mai aspettati. Stiamo parlando di Apple iPhone 16e, la versione economica dei modelli di punta dell’azienda di Cupertino, oggi in grandissimo sconto su Amazon.

La promozione viene applicata su un prodotto che parte da un peso di 167 grammi, raggiungendo nel contempo dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore. E’ un dispositivo che si tiene tranquillamente in mano, non presenta difficoltà di utilizzo alcuno, anche grazie alla presenza di un display da 6,1 pollici, l’eccellente Super Retina XDR OLED che raggiunge una densità di 460 ppi e risoluzione di 1170 x 2532 pixel, sempre considerando però un refresh rate a 60Hz con protezione Ceramic Shield a impedire graffi di vario genere.

A differenza degli altri modelli in commercio, in questo caso nella parte posteriore troviamo un comparto fotografico composto da un singolo sensore da 48 megapixel, capace di raggiungere scatti da 8000 x 6000 pixel, con apertura F1.6, ma sempre mantenendo stabilizzazione ottica integrata. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9.

Apple iPhone 16e: ecco lo sconto Amazon migliore

La spesa per il suo acquisto è tutt’altro che elevata, almeno in confronto agli standard a cui Apple ci ha abituati: si parte da un listino di 729 euro, per scendere di circa 130 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 599 euro. L’ordine del prodotto è da effettuare subito a questo link.

I colori che gli utenti possono scegliere all’atto dell’acquisto sono sostanzialmente due, entrambi davvero molto belli, ma fortunatamente in vendita allo stesso identico prezzo. La garanzia della durata di 24 mesi copre tutti i difetti di fabbrica.