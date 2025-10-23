Ad
Intelligenza ArtificialeNews

Google amplia la diffusione di AI Mode in Italia: in tanti la usano

AI Mode di Ricerca Google si espande in Italia, introducendo risposte basate sull’intelligenza artificiale, spiegazioni passo passo e link di approfondimento.

scritto da Felice Galluccio
Google AI Mode

La nuova modalità di Ricerca Google basata sull’intelligenza artificiale sta raggiungendo un pubblico sempre più ampio in Italia. Per verificarne la presenza è sufficiente aprire Google e toccare il doodle del giorno: si apre la pagina dedicata a AI Mode, che in questo momento propone un caso di studio legato alla matematica applicata al basket. L’esempio parte da una domanda già compilata sul tema della traiettoria del tiro e guida passo dopo passo all’inquadramento del problema, fino alla soluzione.

La spiegazione fornita dall’AI collega la dinamica del lancio all’equazione quadratica nella forma y = ax² + bx + c, indicando con chiarezza il ruolo delle variabili: y come altezza del pallone e x come distanza orizzontale. Il focus è sulla struttura logica del ragionamento, con una suddivisione ordinata dei passaggi che consente di seguire l’evoluzione del calcolo e di capire perché una parabola descriva il movimento del tiro in presenza della gravità. L’impostazione non si limita alla risposta finale, ma mostra come si arriva al risultato.

Accesso e principi di funzionamento

L’esperienza che Google sta proponendo con AI Mode punta a mostrare le potenzialità di una ricerca capace di affrontare richieste articolate, suggerendo anche spunti per eventuali approfondimenti. L’azienda descrive questa modalità come un ampliamento di AI Overview, con interazioni e catene di ragionamento più avanzate: la domanda viene scomposta in sottoargomenti e le parti vengono cercate in parallelo sul web, per poi essere ricomposte in una risposta coerente e verificabile.

Il sistema, infatti, si basa esclusivamente su informazioni reperite online attraverso la Ricerca Google, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità e l’oggettività delle spiegazioni. Quando il livello non è ritenuto sufficiente, l’interfaccia affianca una selezione di link utili a proseguire l’esplorazione del tema.

Sono tre le vie d’accesso dichiarate per provare la modalità: tramite la pagina dedicata all’indirizzo google.com/ai; dalla homepage di Google dopo aver digitato una domanda nella barra di ricerca e toccando l’opzione AI Mode; dall’app Google, dove la voce AI Mode compare nella schermata principale. In questo modo la nuova esperienza diventa raggiungibile sia da desktop sia da mobile, con un percorso d’ingresso immediato e riconoscibile.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!