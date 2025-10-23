Google amplia la diffusione di AI Mode in Italia: in tanti la usano

La nuova modalità di Ricerca Google basata sull’intelligenza artificiale sta raggiungendo un pubblico sempre più ampio in Italia. Per verificarne la presenza è sufficiente aprire Google e toccare il doodle del giorno: si apre la pagina dedicata a AI Mode, che in questo momento propone un caso di studio legato alla matematica applicata al basket. L’esempio parte da una domanda già compilata sul tema della traiettoria del tiro e guida passo dopo passo all’inquadramento del problema, fino alla soluzione.

La spiegazione fornita dall’AI collega la dinamica del lancio all’equazione quadratica nella forma y = ax² + bx + c, indicando con chiarezza il ruolo delle variabili: y come altezza del pallone e x come distanza orizzontale. Il focus è sulla struttura logica del ragionamento, con una suddivisione ordinata dei passaggi che consente di seguire l’evoluzione del calcolo e di capire perché una parabola descriva il movimento del tiro in presenza della gravità. L’impostazione non si limita alla risposta finale, ma mostra come si arriva al risultato.

Accesso e principi di funzionamento

L’esperienza che Google sta proponendo con AI Mode punta a mostrare le potenzialità di una ricerca capace di affrontare richieste articolate, suggerendo anche spunti per eventuali approfondimenti. L’azienda descrive questa modalità come un ampliamento di AI Overview, con interazioni e catene di ragionamento più avanzate: la domanda viene scomposta in sottoargomenti e le parti vengono cercate in parallelo sul web, per poi essere ricomposte in una risposta coerente e verificabile.

Il sistema, infatti, si basa esclusivamente su informazioni reperite online attraverso la Ricerca Google, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità e l’oggettività delle spiegazioni. Quando il livello non è ritenuto sufficiente, l’interfaccia affianca una selezione di link utili a proseguire l’esplorazione del tema.

Sono tre le vie d’accesso dichiarate per provare la modalità: tramite la pagina dedicata all’indirizzo google.com/ai; dalla homepage di Google dopo aver digitato una domanda nella barra di ricerca e toccando l’opzione AI Mode; dall’app Google, dove la voce AI Mode compare nella schermata principale. In questo modo la nuova esperienza diventa raggiungibile sia da desktop sia da mobile, con un percorso d’ingresso immediato e riconoscibile.