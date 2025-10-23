Kena, ultimi giorni per gli ex clienti per avere una promo super

È da diverso tempo ormai che l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di un’offerta davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 Special Limited Edition 5G. L’operatore ha avvisato gli ex clienti coinvolti tramite una apposita campagna sms. Ora, però, l’operatore ha avviato un’altra campagna sms per ricordare agli utenti che mancano pochi giorni per poterla attivare.

Kena Mobile avvisa i suoi ex clienti, ultimi giorni per avere la super promo

Mancano solo pochi giorni per poter attivare una delle offerte di rete mobile di punta dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 5,99 Special Limited Edition 5G. Quest’ultima è stata proposta da qualche tempo dall’operatore ai suoi ex clienti selezionati.

Ora, però, mancano pochi giorni per la scadenza di questa offerta. L’operatore, come già detto, ha avviato una nuova campagna sms per avvisare gli ex clienti. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore.

“Ultimi giorni! L’offerta KENA sta per scadere: 100 GB in 5G (+100 GB attivando la ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS, attivazione e SIM GRATIS. E i primi due mesi te li regala KENA! Attivala subito su kena.ly/tornainkena con il codice promo ricevuto nel precedente SMS. Scade il 26/10/2025”.

Come è possibile leggere dal messaggio, gli utenti hanno davvero pochissimi giorni per poter attivare l’offerta. Sul messaggio inviato da Kena Mobile, infatti, è segnata come ultima data disponibile per l’attivazione il 26 ottobre 2025. Tutti gli ex clienti selezionati dovranno dunque affrettarsi per non perdere questa opportunità.

Con l’offerta Kena 5,99 Special Limited Edition 5G, infatti, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 5G. Scegliendo il metodo di pagamento di ricarica automatica, gli utenti potranno inoltre ricevere 100 GB di traffico dati extra, per un totale di 200 GB al mese. L’operatore proporrà inoltre gratuitamente i primi due mesi di rinnovo.