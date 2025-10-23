Ad
Gemini impara ad usare Google Fogli: ecco come

Di recente, sembra che Gemini abbia imparato ad usare Google Fogli al posto degli utenti. Scopriamo la nuova opzione.

scritto da Margareth Galletta
Gemini

Il mondo dei fogli di calcolo sta attraversando una trasformazione importante. Ciò grazie a un aggiornamento annunciato da Google che amplia le capacità del suo assistente AI Gemini all’interno di Fogli. La nuova versione porta l’intelligenza artificiale oltre la semplice spiegazione delle formule. Offrendo strumenti di automazione in grado di eseguire operazioni complesse e multi-step a partire da comandi in linguaggio naturale. L’integrazione di Gemini si concretizza attraverso un pannello laterale nell’interfaccia desktop, che permette agli utenti di impartire istruzioni articolate come aggiungere colonne che sommano valori di celle specifiche o riordinare righe secondo criteri definiti.

Tali operazioni, che normalmente richiederebbero diversi passaggi manuali, possono ora essere completate in un unico flusso. Inoltre, Gemini è capace di gestire anche compiti apparentemente semplici, ma tradizionalmente laboriosi. Come l’inserimento di caselle di controllo, la creazione di menu a tendina, l’applicazione di formattazione condizionale, la generazione di filtri e il blocco di righe o colonne. Una volta completata l’azione, l’AI fornisce un riepilogo dettagliato delle modifiche, garantendo trasparenza e controllo sull’automazione.

Google Fogli cambia con l’intervento di Gemini

L’aggiornamento segna un passo importante nell’evoluzione di Google Fogli come piattaforma di produttività. Trasformando l’assistente AI da un semplice strumento di supporto a un vero collaboratore digitale in grado di semplificare il lavoro quotidiano con i dati. L’automazione multi-step consente agli utenti di ridurre tempi e errori, liberando risorse per attività più strategiche e creative.

Le nuove funzionalità sono già disponibili per gli account business, enterprise ed education. Mentre gli utenti con account personali possono accedervi tramite un abbonamento a Google AI Pro o AI Ultra. Tale modello di distribuzione sottolinea l’orientamento di Google verso l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale avanzata soprattutto in contesti professionali e formativi.

Oltre al miglioramento della produttività individuale, l’evoluzione di Gemini apre scenari più ampi sull’automazione intelligente dei flussi di lavoro e sull’uso delle AI come assistenti proattivi nella gestione dei dati. L’integrazione di funzioni avanzate nei fogli di calcolo non riguarda soltanto l’efficienza operativa. Rappresenta un passo verso un ecosistema in cui le tecnologie intelligenti possono supportare decisioni più rapide.

