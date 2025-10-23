Android Auto cambia marcia ma GameSnacks rimane

L’esperienza utente di Android Auto si rinnova, con modifiche sia estetiche che funzionali pensate per migliorare l’interazione durante la guida. La versione beta 15.5 introduce importanti novità, a partire da un’interfaccia più ordinata nella sezione delle impostazioni. Invece di quattro opzioni visibili, ora ne compaiono solo tre, ma meglio distanziate per una selezione più precisa. L’obiettivo è rendere più semplice l’uso del sistema mentre si è al volante, senza compromettere la sicurezza.
Anche il lettore multimediale cambia volto, con un dettaglio visivo che colpisce. L’icona dell’app in uso si adatterà al colore dominante della copertina del brano in riproduzione. Una piccola rivoluzione grafica che rende l’interfaccia più dinamica e armoniosa. Funziona già su Spotify, VLC e Google News, ma al momento non è ancora attiva su YouTube Music. Si ipotizza un rilascio graduale o un aggiornamento separato per il servizio musicale di Google.
Cambia anche la compatibilità. Dopo anni di supporto, Google abbandona definitivamente Android 8.0 e 8.1 (Oreo), rendendo Android 9.0 la nuova base minima. Nonostante la comunicazione fosse già trapelata mesi fa, finora il sistema aveva continuato a funzionare anche su versioni più vecchie. Con la nuova release, questa transizione diventa realtà. La scelta segue la logica di evoluzione tecnologica, abbandonando software del 2017 ormai superati per garantire prestazioni più fluide.
GameSnacks resta al suo posto su Android Auto
L’allarme era partito dagli utenti. Diversi automobilisti avevano segnalato la scomparsa di GameSnacks, la piattaforma di mini-giochi pensata per intrattenere durante le pause in auto. L’assenza aveva generato preoccupazioni. Sembrava che Google avesse deciso di rimuoverla senza preavviso. Fortunatamente, si trattava solo di un problema tecnico temporaneo, risolto con gli aggiornamenti successivi.
Il malinteso è stato chiarito ufficialmente da un moderatore del forum di Android Auto. Nessuna rimozione deliberata, solo un bug risolto nelle versioni 15.3 e successive. GameSnacks torna quindi disponibile nel menu delle app, confermando il suo ruolo come passatempi veloci per le soste. Ottimizzata per gli schermi dell’auto, rimane una delle poche opzioni ludiche pensate proprio per questo contesto.