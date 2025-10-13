Android Auto dice addio ai mini-giochi: GameSnacks verso la rimozione

Android Auto potrebbe presto diventare meno giocoso. E anche un po’ più noioso. Diversi utenti segnalano che, nelle ultime versioni beta della piattaforma – in particolare la 15.2 – l’applicazione GameSnacks è completamente scomparsa. Questo fa pensare che Google stia per rimuovere definitivamente i piccoli giochi HTML5. Che solo fino a qualche giorno fa offrivano qualche momento di svago. Soprattutto per i passeggeri fermi o in attesa.

GameSnacks, infatti, è una raccolta di mini-giochi ottimizzati per i display delle auto. Che è stata pensata per brevi sessioni di intrattenimento. Titoli come Crossy Road, Cut the Rope e persino Angry Birds erano accessibili direttamente dal cruscotto digitale. Portando così un pizzico di leggerezza nei viaggi più noiosi. Tuttavia, il loro destino sembra ormai segnato. L’assenza nella versione beta più recente potrebbe anticipare una rimozione ufficiale anche nella release stabile.

Android Auto vuole dare la priorità alla sicurezza alla guida, anche a costo del divertimento

Android Auto è stato concepito principalmente per offrire un’esperienza di guida sicura. Affidandosi all’assistente vocale Google per ridurre al minimo le distrazioni. L’obiettivo è mantenere il conducente concentrato sulla strada. Delegando a comandi vocali e interfacce semplificate la gestione di chiamate, messaggi, musica e navigazione. In questo contesto, la presenza di giochi ha sempre rappresentato un punto delicato. Anche se sono stati pensati fin da subito solo per i momenti di sosta.

Sebbene GameSnacks fosse usabile solo a veicolo fermo, Google potrebbe aver deciso di eliminarlo per rafforzare ulteriormente l’attenzione alla sicurezza. Oppure per semplificare la piattaforma. Al momento, l’app è ancora disponibile sul Google Play Store. Ma l’assenza dalle ultime build di Android Auto lascia pochi dubbi. Il colosso di Mountain View non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma il cambiamento potrebbe presto estendersi a tutti gli utenti. Non resta che attendere conferme da Google. Ma il messaggio sembra chiaro. Android Auto punta tutto sulla guida. Lasciando i giochi a casa.