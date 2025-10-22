WhatsApp: come usare al meglio i trucchi e le funzioni nascoste

WhatsApp è molto utilizzata da miliardi di utenti in tutto il mondo, eppure non tutti conoscono tutte le funzioni che questa piattaforma nasconde. Visti i continui aggiornamenti atti per ottimizzare l’esperienza degli utenti sull’applicazione, e ciò che ne comporta, ovvero l’introduzione continua di nuove funzioni, ci sta che a volte scappi qualche novità e che gli utenti non siano totalmente a conoscenza di quello che WhatsApp può offrire realmente.

Con le ultime funzioni WhatsApp ha messo in chiaro come il suo futuro sia indirizzato totalmente verso un approccio più social, spingendo molto sugli aggiornamenti di stato e sui canali. Ma le funzioni più utilizzate dagli utenti rimangono quelle per la messaggistica istantanea, e a riguardo ci sono dei trucchi e delle funzioni nascoste che potrebbero essere molto utili agli occhi degli utenti.

WhatsApp, alcuni trucchi che potranno semplificare la vita degli utenti

Ci sono alcuni trucchi su WhatsApp che non sono nemmeno tanto nascosti, ma che gli utenti non conoscono comunque.

Il primo trucco da prendere in considerazione la lista broadcast. Sicuramente sarà capitato a tutti prima o poi di dover inviare lo stesso messaggio a persone differenti e di non voler creare un gruppo. Con la lista broadcast questo è possibile, perché WhatsApp permette di stilare una lista di contatti a cui arriverà lo stesso messaggio, ma che successivamente porterà a delle conversazioni separate e private.

Un altro trucco da conoscere è relativamente più recente, e dà la possibilità agli utenti di messaggiarsi da soli. Ciò significa che è possibile scrivere al tuo stesso numero, e ciò può essere molto utile se si ha intenzione di salvare qualche contenuto, oppure utilizzare la tua stessa chat per segnare delle liste o cose del genere.

Invece una funzione che è un pochino più nascosta, ma che può risultare molto utile e la possibilità di scrivere il testo in grassetto, in corsivo oppure riuscire a ottenere l’effetto barrato. Il primo lo si ottiene scrivendo il testo tra due asterischi, il secondo mettendolo tra due trattini bassi, mentre il terzo utilizzando due tilde.