Lycamobile, scegli la super offerta con tecnologia 5G Full Speed

Gli utenti sono letteralmente impazziti per le promozioni telefoniche messe a disposizione da Lycamobile. Si tratta di un operatore telefonico virtuale conosciuto prevalentemente poiché offre ai propri clienti delle tariffe con chiamate verso molti paesi stranieri.

Ma ovviamente l’operatore si può prendere in considerazione, anche se non si è interessati alle chiamate verso l’estero, poiché mette a disposizione tariffe incredibili da costi super accessibili. Oltre ai contenuti delle tariffe di ottima qualità, Lycamobile offre ai propri clienti servizi extra esclusivi, che possono portare a sconti da non perdere.

Lycamobile, ecco la tariffa con tecnologia 5G Full Speed

Lycamobile utilizza anche tecnologie innovative, come il 5G Full Speed per alcune delle tariffe che propone ai propri clienti. Un’offerta speciale di Lycamobile mette a disposizione 150 giga di Internet in 5G Full Speed, minuti e SMS senza limiti. Inoltre si hanno a disposizione due mesi in regalo e l’attivazione e il passaggio gratis da qualsiasi operatore. Il piano tariffario è davvero unico e il prezzo è di soli 5,99 € al mese.

Per quanto riguarda invece i servizi di Lycamobile che possono portare a sconti esclusivi, l’operatore ha pensato di gratificare i clienti che portano con sé un amico. Per ricevere degli sconti invitando altri utenti, bisogna cliccare sul link presente sul sito con il nome“ Presenta i tuoi amici “, e seguire tutte le istruzioni passo passo. Successivamente si chiederà agli utenti di condividere il link con i propri amici e se uno o più di questi contatti decidono di attivare una promozione con Lycamobile, si possono ottenere degli sconti per entrambe le parti.

In particolare, il cliente che invita può ottenere ben 10 € di sconto per ciascun contatto che riesce a convincere, mentre chi attiva una tariffa con l’operatore tramite il link può avere lo sconto del 50% per i primi tre mesi. Insomma, scegliere Lycamobile conviene davvero a tutti.