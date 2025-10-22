Ad
Expert: promozioni da urlo per acquistare senza rimpianti

Durante Halloween Expert sorprende voi, invitandovi a trasformare il vostro vecchio telefono in un premio per il nuovo con gusto e leggerezza.

scritto da Rossella Vitale
Voi ci avete mai pensato che il vostro smartphone più rinsecchito potesse ancora avere un ruolo da protagonista? Con Expert, quella reliquia tecnologica non resta parcheggiata in un cassetto: diventa un piccolo scrigno di valore. In perfetto stile Halloween, e richiamando l’atmosfera misteriosa di Nightmare Before Christmas, Expert lancia una supervalutazione fino a 100 €, come se il vostro dispositivo parlasse all’orecchio e vi dicesse “Riutilizzami!”. Nessun dispositivo scompare nell’ombra: ogni pezzo vecchio entra nel gioco e contribuisce al nuovo acquisto. Voi potrete entrare nello store, provare, toccare, giocare con colori e funzioni e restare stupiti da come una promozione possa diventare un momento di divertimento digitale.

Le proposte Expert pensate per voi

Expert rivoluziona l’idea dello scambio: voi potete consegnare lo smartphone e ottenere una valutazione che arriva fino a € 100 da impiegare subito nelle offerte. Expert propone lo Xiaomi 15T + Photo Printer Pro 12+256 GB, Black al prezzo di € 649; in versione Gray o Rose Gold costa € 649,90. Offre anche lo Xiaomi 15T Pro + Watch S4 12+512 GB, Black a € 899,90, con altre varianti cromatiche tra cui scegliere. Lo store vi consente di sperimentare il nuovo con leggerezza: stampare istantanee con la printer inclusa, controllare notifiche e metriche con lo smartwatch incluso.

Expert non lascia spazio a rimorsi: il vostro vecchio dispositivo non sparisce, ma si trasforma in un valore concreto. Lo store rende il passaggio al dispositivo nuovo un’esperienza giocosa. Expert ama sorprendervi con promozioni limpide e originali. Expert vi considera attori, non semplici acquirenti. Chi altro propone pacchetti così, su! Nessuno! Ora è il moment di approfittarne non credete? Correte sul sito o andate in uno dei qualunque store.

Rossella Vitale

