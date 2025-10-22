Ad
mercoledì, Ottobre 22, 2025
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Esselunga: elettrodomestici stellari per una casa ultra smart

Da Esselunga trovate occasioni elettrizzanti fino al 31 ottobre per sostituire i vostri elettrodomestici con grandi risparmi.

scritto da Rossella Vitale
Amici, ascoltate: è quel momento dell’anno in cui il buio si allunga e l’aria si fa più frizzante, proprio in perfetto stile “Nightmare – Dal profondo della notte”. Voi camminate tra i corridoi, magari pensando alle streghe e ai costumi, mentre la vostra mente non perde di vista un obiettivo ben preciso: un elettrodomestico nuovo, robusto e conveniente, che non faccia piangere il portafoglio. Esselunga, come un anfitrione premuroso, ha preparato offerte allettanti per farvi dire “Sì, lo prendo ora!”, senza sorprese dopo. Voi sapete quanto è fastidioso lavare a mano o subire rotture improvvise: adesso potete evitarlo con un salto intelligente. Il tempo, però, è tiranno: il 31 ottobre è la data ultima. Se vi distraete, rischiate di tornare e trovare i prezzi risaliti come se fossero fantasmi. Ma voi non siete tipi che si perdono d’animo: siete pronti, determinati, e questa guida vi accompagna per esplorare le offerte con un sorriso fra le ossa.

Offerte tech ed elettrodomestici da paura da Esselunga

In Esselunga potete trovare la lavatrice DAYA DSW81225M15A2 a € 259, perfetta se desiderate prestazioni solide con un prezzo sorprendente. Sempre da Esselunga è acquistabile il frigorifero combinato DAYA DSCB170XE a € 199, ideale per chi ha spazio ridotto. Se vi serve un’altra lavatrice, c’è la DAYA DSW-61025M15A1 a € 229, efficiente e conveniente. Esselunga propone poi la lavatrice WHIRLPOOL WSB 725 D IT a € 339, una scelta affidabile per chi cerca un marchio noto.

Non manca l’asciugatrice: la WHIRLPOOL C WD 83M WBS IT viene offerta a € 479, pratica e performante. Voi potreste preferire la robustezza della lavatrice HOOVER HW29AMBS, disponibile a € 349 presso Esselunga. E, infine, per chi desidera spazio e tecnologia, il frigorifero combinato SAMSUNG RB38C600DSA è in promozione a € 599 in Esselunga. Tutte queste offerte sono valide esclusivamente fino al 31 ottobre nel catalogo di Esselunga, quindi affrettatevi per non perderle.

