Atari riporta in vita l’Intellivision: arriva la nuova Intellivision Sprint

Atari riaccende la scintilla del passato videoludico con un annuncio che farà battere il cuore a tutti i nostalgici. Dopo l’acquisizione ufficiale del marchio avvenuta nella primavera del 2024, l’azienda ha svelato il suo nuovo progetto. Stiamo parlando di Intellivision Sprint, una versione aggiornata e fedele della leggendaria console nata alla fine degli anni ’70. Atari si rivolge ai fan storici e alle nuove generazioni, offrendo una console che riprende il fascino dell’originale Mattel Intellivision. Tutto ciò però con una tecnologia completamente rivisitata per adattarsi ai tempi moderni.

Atari Intellivision Sprint: tra retrogaming e tecnologia moderna

L’Intellivision originale debuttò nel 1979 come principale rivale della Atari2600, dando vita alla prima grande “console war” della storia. Oggi, ironia della sorte, è proprio Atari a far rinascere quella macchina, simbolo di un’epoca pionieristica del gaming. La nuova Intellivision Sprint manterrà il design distintivo del modello originale, inclusi i celebri controller con disco direzionale e tastierino numerico a dodici tasti. L’unica grande differenza sarà la libertà dal filo. I nuovi controller infatti saranno completamente wireless. Tornano anche le iconiche mascherine in cartone, che si posizionano sui tasti per identificare le funzioni di ogni gioco. Un dettaglio che farà la gioia dei collezionisti e degli appassionati del retrogaming.

Atari promette un’esperienza autentica ma aggiornata. L’IntellivisionSprint sarà dotata di porte USB, uscita HDMI e un’interfaccia grafica moderna in alta definizione, pur mantenendo la grafica originale dei giochi. Saranno 45 i titoli preinstallati, scelti tra i più amati del catalogo Intellivision. Tutti perfettamente giocabili anche sui televisori di ultima generazione. Il prezzo fissato a 139,99dollari rende la console accessibile a un ampio pubblico.

L’azienda non ha ancora confermato se sarà possibile espandere la libreria di giochi, ma ha lasciato intendere possibili aggiornamenti futuri e contenuti extra. Insomma, l’arrivo della Atari IntellivisionSprint rappresenta molto più di un semplice ritorno. È un tributo alla storia del videogioco, un ponte tra passato e futuro che riaccende la magia dei pixel vintage in chiave moderna.