Ecco la prima trasmissione TV in diretta da un volo commerciale con United Airlines e Starlink

United Airlines Starlink

Un nuovo traguardo tecnologico arriva dal cielo. Per la prima volta nella storia, una trasmissione televisiva è stata mandata in onda in diretta da un aereo di linea, grazie alla connessione satellitare Starlink di SpaceX. Il protagonista è stato Tom Costello, corrispondente di NBC News, che ha realizzato un collegamento live durante un volo United Airlines, nel corso del programma “Today”, dimostrando le potenzialità della rete a bassa orbita anche in alta quota.

Starlink cambia le regole del Wi-Fi in volo

Finora, le connessioni Wi-Fi sugli aerei si basavano su satelliti in orbita geostazionaria, caratterizzati da latenze elevate e copertura intermittente. Starlink, invece, utilizza migliaia di satelliti in orbita bassa (LEO), garantendo un segnale più stabile e tempi di risposta drasticamente ridotti.

Durante la diretta, Costello ha potuto trasmettere flussi video simultanei in alta definizione, partecipare a collegamenti in tempo reale e persino guardare contenuti in streaming senza interruzioni — un risultato impensabile fino a pochi anni fa. Questa dimostrazione segna un punto di svolta per l’esperienza dei passeggeri, aprendo la strada a nuove possibilità: videoconferenze di lavoro, streaming di contenuti, cloud gaming e produttività completa anche in volo.

United Airlines apre la strada

United Airlines è una delle prime compagnie al mondo a integrare la tecnologia Starlink sulla propria flotta. Le nuove antenne satellitari permettono di mantenere la connessione dal momento dell’imbarco fino all’atterraggio, senza le tradizionali interruzioni sotto i 10.000 piedi. Il servizio è gratuito per i membri MileagePlus, e fa parte di una strategia più ampia per rendere la connettività a bordo un servizio standard e non più opzionale. Anche altre compagnie si stanno muovendo nella stessa direzione: Hawaiian Airlines ha già completato l’implementazione, mentre Alaska Airlines e Qatar Airways hanno annunciato piani per l’integrazione nel 2026.

L’espansione di Starlink nel settore aereo non si ferma agli Stati Uniti. Diverse compagnie europee e mediorientali — tra cui Air France, WestJet e Qatar Airways — hanno già avviato le procedure per adottare la rete di SpaceX anche sulle tratte internazionali da e per l’Europa.

Secondo David Kinzelman, Chief Customer Officer di United, l’obiettivo è “rendere la connessione in volo più affidabile, utile e simile a quella di casa”. E se la dimostrazione di NBC è servita a qualcosa, è proprio a mostrare che la trasmissione in diretta via satellite da un volo commerciale non è più fantascienza, ma una realtà tecnologica pienamente operativa.

Un traguardo simbolico per SpaceX

Per Elon Musk, che di recente ha annunciato anche accordi da 17 miliardi con EchoStar per portare Starlink sugli smartphone, questo successo rappresenta un passo concreto verso l’obiettivo di una rete globale senza interruzioni, capace di connettere ogni dispositivo, ovunque. Se oggi un reporter può andare in diretta TV da 10.000 metri di quota, non è difficile immaginare un futuro in cui ogni passeggero potrà lavorare, comunicare o intrattenersi online senza limiti geografici o tecnologici.