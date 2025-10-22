Apple Vision Pro: con il chip M5 il Mac Virtual Display raddoppia la fluidità a 120 Hz

Apple Vision Pro

L’arrivo del nuovo chip Apple M5 non ha solo rinnovato i MacBook Pro e gli iPad Pro, ma ha portato una ventata di novità anche su Apple Vision Pro, il visore per la realtà mista che continua a evolversi in silenzio. Oltre al nuovo accessorio Dual Knit Band, pensato per migliorare il comfort durante le sessioni prolungate, la vera sorpresa riguarda il Mac Virtual Display, una delle funzioni più apprezzate del dispositivo, che ora guadagna una fluidità nettamente superiore.

Il Mac Virtual Display raddoppia il refresh rate

Grazie all’integrazione del chip M5, Apple Vision Pro può finalmente gestire il Mac Virtual Display a 120 Hz, contro i 60 Hz precedenti. La modifica è passata inizialmente in sordina — il comunicato ufficiale di Cupertino era piuttosto vago — ma la conferma è arrivata nelle ultime ore tramite una nota ufficiale a AppleInsider, che ha chiarito i dettagli tecnici del miglioramento. Questo significa che quando si proietta il desktop di un Mac all’interno dell’ambiente virtuale del visore, l’esperienza risulta ora molto più fluida e reattiva, specialmente nello scorrimento di testi, nelle animazioni e nei movimenti del cursore.

Dall’M2 all’M5: un salto anche per la stabilità visiva

Il salto non riguarda solo la frequenza di aggiornamento. L’M5, rispetto al precedente M2, introduce una GPU più efficiente e un’architettura ottimizzata per la renderizzazione spaziale, migliorando la gestione delle proiezioni 3D e delle finestre virtuali multiple. Il passaggio da 100 Hz a 120 Hz per il rendering complessivo dell’interfaccia riduce anche i fenomeni di chinetosi (motion sickness), un problema comune nei visori MR durante le sessioni più lunghe. Apple sostiene che questa maggiore stabilità visiva renda l’esperienza più naturale e meno affaticante, anche se l’impatto sarà probabilmente percepibile solo nelle situazioni più dinamiche.

Il visore diventa un vero “monitor virtuale” per Mac

La funzione Mac Virtual Display permette di replicare lo schermo di un Mac all’interno dello spazio virtuale di Vision Pro, con connessione sia cablata tramite Developer Strap, sia wireless via Wi-Fi. Con il nuovo chip, questa esperienza assume un livello di precisione e comfort paragonabile ai migliori monitor reali:

refresh a 120 Hz, ideale per grafica, video editing e scrittura;

formato variabile fino a 32:9, per un’esperienza immersiva e cinematografica;

scalabilità dinamica della finestra, adattabile all’ambiente di lavoro;

supporto migliorato per le app professionali in mirroring, da Final Cut a Xcode.

In sostanza, Vision Pro diventa sempre più un estensione produttiva del Mac, capace di sostituire più schermi fisici con un unico spazio di lavoro virtuale. L’adozione del chip M5 sul visore conferma la volontà di Apple di mantenere Vision Pro nel suo ecosistema professionale, anziché relegarlo a una curiosità sperimentale. Il SoC offre un incremento tangibile nelle prestazioni grafiche e nell’efficienza energetica, consentendo anche una gestione più stabile delle app spaziali e delle esperienze MR a lunga durata.