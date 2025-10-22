Alfa Romeo Tonale 2026: il nuovo volto del SUV italiano

La nuova Alfa Romeo Tonale 2026 è pronta a mostrarsi in una veste inedita. Dopo mesi di attesa e numerosi avvistamenti su strada, il SUV si prepara a un nuovo strategico per restare competitivo in un mercato sempre più affollato. Le ultime immagini spia, diffuse da Walter Vayr della Gabetz Spy Unit, svelano le prime modifiche estetiche nonostante la carrozzeria sia ancora coperta da pellicole mimetiche. Alfa Romeo ha deciso di intervenire soprattutto sul frontale. Qui infatti sono state introdotte linee più decise e un’impostazione più dinamica. Il paraurti presenta prese d’aria ridisegnate, più grandi e scolpite. Invece la targa viene spostata al centro per rispettare le nuove normative europee.

Alfa Romeo rinnova anche l’interno: più comfort e tecnologia a bordo

Anche la griglia e il classico scudetto Alfa Romeo appaiono aggiornati. Il design risulta più moderno e coerente con il linguaggio stilistico inaugurato dalla Junior. I gruppi ottici anteriori mantengono la firma luminosa tipica del marchio ma potrebbero vantare una tecnologia più efficiente. Al lato posteriore, i cambiamenti saranno più contenuti, limitati a un paraurti rivisto e a una nuova grafica per le luci. A completare il tutto sono previste nuove colorazioni e cerchi in lega dal disegno inedito che offriranno maggiori possibilità di personalizzazione.

Dentro l’abitacolo, la Tonale punterà a migliorare la qualità percepita. Verranno quindi introdotti nuovi materiali, finiture più curate e un cruscotto ridisegnato in chiave premium. Alfa Romeo vuole offrire un ambiente più accogliente e tecnologico, adatto a chi cerca eleganza e connettività. Il sistema multimediale dovrebbe ricevere un aggiornamento software, con interfacce più intuitive e funzioni avanzate di integrazione con smartphone e assistenti vocali.

Sul piano tecnico, non sono previste rivoluzioni. Le motorizzazioni mild hybrid a benzina e diesel resteranno in gamma, insieme alla versione plug-in hybrid, che potrebbe però beneficiare di una batteria con capacità aumentata. Ciò permetterebbe una maggiore autonomia elettrica.