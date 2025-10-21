WindTre lancia la promo Unlimited Pro 5G Easy Pay

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aggiunto al suo catalogo una nuova offerta mobile appartenente alla gamma WindTre Unlimited. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta nota con il nome di WindTre Unlimited Pro 5G Easy Pay. Quest’ultima è stata pensata sia per i nuovi clienti che decideranno di attivare soltanto una nuova scheda sim sia dai nuovi clienti che decideranno di abbinare anche l’acquisto di un nuovo smartphone. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre annuncia la nuova offerta mobile WindTre Unlimited Pro 5G Easy Pay

WindTre Unlimited Pro 5G Easy Pay è la nuova offerta di rete mobile resa disponibile dall’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, si tratta di una nuova proposta pensata per i nuovi clienti dell’operatore, compresi tutti coloro che hanno intenzione di abbinare anche l’acquisto di un nuovo smartphone.

L’offerta in questione va così ad affiancare le altre due offerte che sono state proposte in precedenza sempre appartenenti alla gamma WindTre Unlimited. Questa volta, però, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo più basso rispetto alle offerte precedenti. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, la nuova offerta di WindTre ha un costo per il rinnovo pari a 19,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno avere a disposizione:

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

200 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere

200 sms da inviare verso tutti i numeri

Giga senza limiti per navigare con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità messa a disposizione dall’operatore telefonico WindTre, ovvero fino a 2 Gbps in download e di 200 Mbps in upload

Servizio Più Sicuri Mobile Pro incluso

Servizi di reperibilità inclusi, tra cui la Segreteria Telefonica e il servizio Ti Ho Cercato

Secondo quanto è emerso, questa offerta sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 16 novembre 2025.