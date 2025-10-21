AliExpress, prezzo da sogno sul tablet OnePlus Pad 3

Al giorno d’oggi uno dei tablet Android più amati sul mercato, a esclusione dei prodotti Samsung, è sicuramente OnePlus Pad 3, caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole e pronto per riuscire a garantire prestazione che vanno ben oltre le più rosee aspettative. La promozione disponibile su AliExpress ne abbassa ulteriormente il livello di spesa, aprendo le porte verso una soluzione decisamente più alla portata di ogni utente.

Le sue dimensioni sono generalmente in linea con le aspettative, essendo un prodotto da 289,61 x 209,66 mm, e caratterizzato da uno spessore ridottissimo: pensate soli 5,97 millimetri per 675 grammi di peso effettivo. Il processore messo a disposizione del consumatore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core di ultima generazione con una frequenza di clock a 4,32GHz, che viene affiancato dalla presenza di 12GB di RAM LPDDR5x e, nel nostro caso almeno, 256GB di memoria interna UFS 4.0 (la GPU è invece la solita ottima Adreno 830).

Il display, con diagonale da 33,53 cm, è un LCD con risoluzione di 3392 x 2400 pixel, presenta un rapporto schermo/corpo 89,3% e 315 ppi, sempre appoggiandosi a una gamma di colori del 96% (copertura NTSC) e del 98% (copertura DCI-P3). A impreziosire la situazione ci pensa il refresh rate fino a 144Hz, con aggiornamento adattivo, e anche una frequenza di campionamento touch fino a 540Hz (partendo da 120Hz come valore predefinito).

AliExpress, nuova offerta speciale sullo OnePlus Pad 3

L’offerta messa a disposizione del pubblico è sicuramente una delle migliori tra quelle attualmente in circolazione, essendo comunque un prodotto che può alla fine essere acquistato a soli 413,56 euro, fermo restando che stiamo parlando della versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile). L’ordine è da effettuare subito a questo link.

La spedizione viene effettuata direttamente dalla Francia, con consegna a domicilio entro pochissimo tempo, offrendo inoltre la possibilità di effettuare il reso entro 15 giorni dalla ricezione.