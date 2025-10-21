Sam Altman rompe i tabù: ChatGPT apre alle chat erotiche

OpenAI, l’azienda che tutti noi conosciamo per averci regalato (o complicato la vita, a seconda dei giorni) ChatGPT, ha deciso di fare il passo. Un passo talmente inaspettato da farci strabuzzare gli occhi: chat a sfondo erotico, ma solo per adulti verificati. L’annuncio, lanciato direttamente dal CEO Sam Altman su X, è meno un annuncio e più una dichiarazione di guerra a tutti i tabù digitali che l’intelligenza artificiale finora aveva rispettato con una rigidità quasi monacale.

OpenAI gioca con il fuoco: l’AI entra nel mondo adulto

La giustificazione di Altman è tanto semplice quanto potente: “Vogliamo trattare gli adulti come adulti.” In pratica, ci sta dicendo che la fase della “super-cautela per motivi di salute mentale” è finita. Dopo mesi passati a camminare sulle uova, temendo che ogni risposta di ChatGPT potesse scatenare chissà quali disagi, OpenAI ritiene di avere gli strumenti (e il coraggio) per sdoganare l’intimità digitale. È un po’ come se l’adolescente timido dell’AI avesse finalmente deciso di togliere gli occhiali e farsi avanti, affermando la sua maturità.

Però, c’è un però enorme, che fa vibrare il dibattito tra l’entusiasmo della libertà e la paura del disastro. Finora, le policy di moderazione erano ferree, blindate, proprio per evitare quei famosi “comportamenti fuori controllo” che hanno macchiato la reputazione di ChatGPT. Ricordi quel caso in cui un adolescente, già fragile, aveva visto il suo disagio acuirsi dopo alcune interazioni? Ecco, quell’ombra del passato è ciò che rende questa apertura una scommessa, una vera e propria prova di fiducia nei confronti non solo della tecnologia, ma soprattutto dell’utente. È un po’ come dare la patente a un neopatentato e dirgli: “Vai pure, ma ricorda che la responsabilità è tua.”

ChatGPT scopre l’erotismo (controllato): rivoluzione o rischio calcolato?

L’azienda, nel tentativo di non farsi travolgere dalle polemiche, ha giocato d’anticipo: hanno messo su un consiglio consultivo di esperti di salute mentale. Una mossa chiaramente difensiva, che dimostra quanto siano consapevoli del terreno minato su cui stanno camminando. Il succo è: siamo pronti a sbloccare la conversazione, ma con una rete di sicurezza, per monitorare se l’apertura all’erotismo non finisca per creare nuove vulnerabilità psicologiche. Non si tratta solo di “parlare di sesso”, ma di ridefinire il confine tra l’essere umano e la macchina in uno degli ambiti più delicati della nostra vita.

E poi c’è il nodo privacy. Per accedere a questa nuova “modalità adulta”, gli utenti dovranno essere maggiorenni e verificati, con un sistema che, in caso di incertezza, richiede l’invio di un documento d’identità. È qui che l’eccitazione per la novità si scontra con la fredda logica dei dati. OpenAI lo definisce un “compromesso necessario”, ma è inevitabile che in molti storcano il naso all’idea di dover certificare la propria identità per una conversazione a sfondo erotico con un chatbot. È un trade-off non da poco: più libertà di espressione, ma meno privacy.

Infine, la domanda che resta appesa nell’aria, quasi a farci l’occhiolino, è: cosa succederà dopo? Per ora si parla solo di testo. Ma se questa mossa andrà bene, quanto ci vorrà prima che un giorno il generatore di video Sora possa creare scene su richiesta? OpenAI non sta solo aggiornando una funzionalità; sta riscrivendo il manuale di istruzioni per l’intelligenza artificiale, spingendo la tecnologia in un territorio che, fino a ieri, era popolato solo da piattaforme specializzate. Stanno cercando di dimostrare che l’AI può essere un interlocutore a 360 gradi, anche nelle sfere più intime, e questa è la vera rivoluzione (e il vero rischio) della loro ultima mossa.