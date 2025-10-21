Un esperimento giapponese riaccende il sogno del moto perpetuo

Il moto perpetuo resta un sogno impossibile, ma quello che è successo nei laboratori dell’Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) sembra davvero un passo in quella direzione. Un gruppo di ricercatori giapponesi è riuscito a creare un sistema di levitazione magnetica capace di far ruotare un piccolo disco di grafite quasi senza attrito. Non è fantascienza: il disco, grande appena un centimetro, fluttua sopra una serie di magneti e continua a girare come se il tempo, e soprattutto la resistenza, non lo toccassero affatto.

Il disco che sfida l’attrito: dalla grafite un passo verso il moto perpetuo

A quanto pare, il segreto sta nella simmetria perfetta del rotore. Quando un materiale conduttore si muove in un campo magnetico, genera delle correnti parassite — le famose eddy currents — che agiscono come un freno invisibile, rallentando tutto. Il team guidato da Jason Twamley e dal dottorando Daehee Kim ha trovato il modo di neutralizzare proprio questo effetto, creando un campo magnetico così uniforme da impedire la nascita di quelle correnti. Il risultato è un disco che resta sospeso e ruota liberamente, come se le leggi della fisica avessero fatto un piccolo strappo alla regola.

Durante i test, la grafite pura si è comportata in modo sorprendente: nessuna perdita di energia, nessuna instabilità, solo un movimento fluido e continuo. In passato, gli stessi ricercatori avevano provato a ottenere lo stesso risultato usando materiali misti, ma con scarsi successi. L’aggiunta di silice o cera riduceva la levitazione e comprometteva l’equilibrio. La versione attuale, invece, completamente in grafite, riesce finalmente a mantenere tutto perfettamente stabile.

Le possibili applicazioni? Tante, e tutte affascinanti. Un sistema che elimina quasi del tutto l’attrito potrebbe rivoluzionare i sensori di precisione, i giroscopi e perfino la ricerca spaziale. In condizioni di vuoto, o a velocità ancora più basse, questo tipo di rotore potrebbe addirittura entrare nel cosiddetto “regime quantico”, dove la fisica classica smette di valere e cominciano a manifestarsi fenomeni come la superposizione e l’interferenza.

Non è la prima volta che l’OIST gioca con i confini della scienza: un precedente prototipo era già stato inviato nello spazio per esperimenti legati alle onde gravitazionali e alla materia oscura. Ma questa nuova versione ha qualcosa di diverso, di più raffinato, quasi poetico. È come se, per un istante, l’idea del moto perpetuo avesse smesso di essere un mito e si fosse trasformata in una piccola, elegante realtà sospesa su un campo magnetico.