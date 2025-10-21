Ad
Un esperimento giapponese riaccende il sogno del moto perpetuo

scritto da Margherita Zichella
Un team giapponese ha creato un disco di grafite in levitazione magnetica che ruota quasi senza attrito, sfiorando il moto perpetuo.

Il moto perpetuo resta un sogno impossibile, ma quello che è successo nei laboratori dell’Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) sembra davvero un passo in quella direzione. Un gruppo di ricercatori giapponesi è riuscito a creare un sistema di levitazione magnetica capace di far ruotare un piccolo disco di grafite quasi senza attrito. Non è fantascienza: il disco, grande appena un centimetro, fluttua sopra una serie di magneti e continua a girare come se il tempo, e soprattutto la resistenza, non lo toccassero affatto.

 

Il disco che sfida l’attrito: dalla grafite un passo verso il moto perpetuo

A quanto pare, il segreto sta nella simmetria perfetta del rotore. Quando un materiale conduttore si muove in un campo magnetico, genera delle correnti parassite — le famose eddy currents — che agiscono come un freno invisibile, rallentando tutto. Il team guidato da Jason Twamley e dal dottorando Daehee Kim ha trovato il modo di neutralizzare proprio questo effetto, creando un campo magnetico così uniforme da impedire la nascita di quelle correnti. Il risultato è un disco che resta sospeso e ruota liberamente, come se le leggi della fisica avessero fatto un piccolo strappo alla regola.

Durante i test, la grafite pura si è comportata in modo sorprendente: nessuna perdita di energia, nessuna instabilità, solo un movimento fluido e continuo. In passato, gli stessi ricercatori avevano provato a ottenere lo stesso risultato usando materiali misti, ma con scarsi successi. L’aggiunta di silice o cera riduceva la levitazione e comprometteva l’equilibrio. La versione attuale, invece, completamente in grafite, riesce finalmente a mantenere tutto perfettamente stabile.

Le possibili applicazioni? Tante, e tutte affascinanti. Un sistema che elimina quasi del tutto l’attrito potrebbe rivoluzionare i sensori di precisione, i giroscopi e perfino la ricerca spaziale. In condizioni di vuoto, o a velocità ancora più basse, questo tipo di rotore potrebbe addirittura entrare nel cosiddetto “regime quantico”, dove la fisica classica smette di valere e cominciano a manifestarsi fenomeni come la superposizione e l’interferenza.

Non è la prima volta che l’OIST gioca con i confini della scienza: un precedente prototipo era già stato inviato nello spazio per esperimenti legati alle onde gravitazionali e alla materia oscura. Ma questa nuova versione ha qualcosa di diverso, di più raffinato, quasi poetico. È come se, per un istante, l’idea del moto perpetuo avesse smesso di essere un mito e si fosse trasformata in una piccola, elegante realtà sospesa su un campo magnetico.

