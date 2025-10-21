Lyca Mobile: promo con il 5G e tantissimi giga ad un prezzo super

Al giorno d’oggi, ogni utente ha bisogno di usufruire costantemente di minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati dal momento che questi ultimi gli consentono di navigare senza problemi durante l’arco della giornata, ovviamente quando non si è a casa con il proprio Wi-Fi, tutti questi elementi non possono mancare e devono essere nelle giuste quantità per consentire un’esperienza d’uso senza problemi e sufficientemente godibile.

Di conseguenza si rende necessario attivare una promozione che rispetti i bisogni del consumatore garantendogli tutto ciò di cui hai bisogno per tutta la durata del mese, qui in Italia fortunatamente la scelta non manca dal momento che i provider disponibili sono davvero tanti, oggi vi portiamo un’offerta garantita da un provider che è diventato una vera e propria certezza, stiamo parlando di Lyca Mobile, l’operatore in questione infatti, vanta un catalogo ricco di offerte pensate per tutti e con prezzi decisamente variegati in modo da accontentare ogni fascia di utenza.

L’offerta di oggi

L’offerta di cui parliamo permette a chiunque la attivi di ottenere 200 GB di traffico dati con minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta include anche 13 GB per navigare all’interno dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi e ha un prezzo mensile di 9,99 €, l’attivazione può essere effettuata direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore ed è completamente gratuita, vi basterà accedere alla pagina ufficiale dell’offerta, acquistarla e poi seguire gli step indicati.

Tenete però in considerazione un piccolo dettaglio, l’offerta è dedicata a coloro che decidono di attivare un nuovo numero direttamente all’interno dell’operatore, di conseguenza tutti coloro che desiderano effettuare la portabilità dovranno dirigersi verso altre offerte oppure verso altri operatori, se siete interessati, comunque, si tratta di un’ottima promozione se avete bisogno di cambiare numero e di passare a qualcosa di completamente nuovo, al momento non ci sono troppe offerte più convenienti.