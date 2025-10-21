Hyundai TUCSON 2026: più potenza, stile e tecnologia che mai

Da oltre vent’anni Hyundai TUCSON domina la scena dei SUV con una personalità decisa e inconfondibile. Con il Model Year 2026, l’eredità continua in modo ancora più raffinato. Il design rimane distintivo, con una presenza su strada che cattura gli sguardi. Ogni linea della carrozzeria racconta solidità e dinamismo. L’abitacolo Hyundai , spazioso e curato, accoglie con materiali di pregio e un’ergonomia studiata nei minimi dettagli. Gli interni offrono un doppio display curvo da 12,3 pollici, che unisce strumentazione e infotainment in un’unica superficie elegante e intuitiva. Il selettore del cambio, spostato sul piantone dello sterzo, libera spazio prezioso e migliora la praticità. La ricarica wireless per smartphone e la Digital Key 2.0 trasformano ogni viaggio in un’esperienza di pura connettività. Gli aggiornamenti Over-the-Air e i servizi Hyundai LIVE assicurano una vettura sempre aggiornata e pronta a ogni sfida quotidiana.

Il nuovo sistema full-hybrid è il vero protagonista del modello Hyundai. Il motore 1.6 T-GDI abbinato all’unità elettrica raggiunge 239 CV, contro i precedenti 215. L’incremento di potenza si accompagna a una maggiore efficienza, con consumi ridotti e una risposta più fluida. Il piacere di guida diventa totale, sia in città che su lunghi viaggi. La trazione anteriore o integrale porta ad una grande stabilità e sicurezza anche su fondi scivolosi che possono essere solitamente pericolosi. Completano poi ancora la gamma Hyundai le motorizzazioni benzina 1.6 T-GDI da 150 CV. La prima è con cambio manuale o automatico DCT a 7 rapporti, e poi vi è il Diesel mild-hybrid 48V 1.6 CRDi da 136 CV con trasmissione DCT.

Tecnologia, sicurezza e comfort al vertice del modello Hyundai

La gamma Hyundai resta sicuramente parecchio articolata negli allestimenti XTech, Business, Exellence e N Line. Tutti arricchiti da dotazioni complete e da pacchetti opzionali dedicati. Troviamo optional infatti come Lounge Pack, Premium Pack e Deluxe Pack. L’allestimento XTech? Parte da €33.400 ed ha fari full LED, cerchi in lega da 17 pollici e schermo da 12,3”. La versione Business, invece, comincia da €35.900, ed aggiunge sistemi di sicurezza avanzati come Blind Spot Collision Avoidance Assist e Smart Cruise Control. Al top del top del top Exellence e N Line, entrambe da €42.200, offrono cerchi da 19 pollici, fari Matrix LED, portellone elettrico e impianto audio Krell Premium. Ogni dettaglio, dal Remote Seat Folding al Head-Up Display, è studiato per elevare il comfort. I sistemi Hyundai SmartSense, con funzioni di assistenza alla guida di ultima generazione, trasformano la sicurezza in qualcosa di presente in modo del tutto costante.