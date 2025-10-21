Haier regina della casa connessa: 10 milioni di utenti in Europa

Haier Smart Home Europa ha annunciato un doppio traguardo dal sapore di trasformazione. Dieci milioni di utenti connessi sulle proprie piattaforme digitali e una nuova collaborazione con AWorld, l’azienda che sostiene la campagna globale Act Now delle Nazioni Unite. Un risultato che mostra quanto la casa moderna viva ormai di connessioni intelligenti. La crescita dell’app hOn del 40% annuo non è solo un dato, ma il segnale di un cambiamento profondo nelle abitudini domestiche. Attraverso hOn, l’ecosistema digitale di Haier unisce 35 linee di prodotto dei marchi Haier, Candy e Hoover. Dalla lavatrice al frigorifero, fino ai sistemi di climatizzazione e fotovoltaici, tutto converge in un’unica esperienza fluida. Chi avrebbe mai pensato che la gestione di acqua, aria ed energia potesse diventare così intuitiva?

La tecnologia Haier che migliora la quotidianità

Oltre l’85% degli utenti Haier utilizza il controllo remoto, mentre il 35% sceglie programmi esclusivi disponibili solo tramite app. Questi numeri raccontano una realtà in cui la tecnologia non è più accessoria, ma parte integrante della vita di ogni giorno. Le categorie con il più alto tasso di connettività restano il lavaggio (60%), seguite da refrigerazione (13%), climatizzazione (12%) e cottura (10%). Dietro queste cifre si cela un’esigenza crescente di comfort e controllo. Gli utenti trovano nella personalizzazione e nell’interazione costante una nuova forma di libertà domestica. L’uso delle funzioni eco dei congegni Haier ed altri supera il 65%, segno che la consapevolezza ambientale non è più solo un ideale, ma un gesto concreto. La pianificazione dei consumi, le statistiche energetiche e la manutenzione preventiva diventano strumenti di equilibrio tra tecnologia e responsabilità.

Dalla partnership con AWorld nasce una nuova dimensione Haier fatta pienamente di sostenibilità attiva. L’app hOn si trasforma in un hub educativo e partecipativo, in cui ogni scelta ha un impatto reale. Le meccaniche di gamification rendono l’impegno ambientale coinvolgente: sfide, missioni e percorsi premiano chi adotta comportamenti virtuosi. Il linguaggio digitale si unisce così alla sensibilità ambientale, creando un ponte tra comfort domestico e rispetto per il pianeta. Haier mostra così come tecnologia e sostenibilità possano coesistere in armonia, trasformando ogni casa in un luogo intelligente, connesso e consapevole.