Chat Control: dopo il recente stop si rivoterà a dicembre

Il rinvio del voto sul Chat Control segna un nuovo capitolo di incertezza. Riguardo il dibattito tra sicurezza e privacy digitale. La decisione di spostare la votazione, attesa il 14 ottobre, evidenzia le profonde divisioni interne all’UE. Il regolamento, denominato formalmente CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), mira a introdurre strumenti di scansione dei contenuti digitali. Ciò per individuare la diffusione di materiale pedopornografico. Se approvato, obbligherebbe i principali fornitori di servizi di messaggistica, come WhatsApp e Telegram, a integrare meccanismi specifici. I quali sarebbero in grado di analizzare messaggi, immagini e video. Ciò anche all’interno delle chat crittografate end-to-end, finora considerate uno degli ultimi baluardi della riservatezza online. Proprio tale caratteristica ha reso la proposta oggetto di critiche durissime.

Chat Control: cosa aspettarsi per il futuro?

Esperti di cybersicurezza, associazioni per i diritti digitali e una parte significativa della comunità accademica denunciano i rischi. I quali si basano soprattutto sulla possibilità di aprire la strada a forme di sorveglianza di massa. Le tecnologie necessarie per rilevare contenuti illegali, infatti, potrebbero essere utilizzate anche per monitorare conversazioni private. Minando così alla base la fiducia nelle piattaforme di comunicazione e nella crittografia come strumento di protezione.

Il fronte politico europeo appare ormai cristallizzato. Alcuni Stati membri, come Francia, Spagna e Irlanda, sostengono la necessità di approvare il regolamento. Ciò per rafforzare la lotta contro la criminalità online, posizione condivisa anche dall’attuale presidenza danese del Consiglio dell’UE. Sul versante opposto, la Germania guida il gruppo dei contrari, definendo la proposta una violazione dei diritti fondamentali. L’Italia, invece, si mantiene in una posizione di equilibrio, evitando prese di posizione nette pur avendo manifestato maggiore vicinanza al blocco dei favorevoli.

Il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata (65%) necessaria per l’approvazione ha determinato lo slittamento della votazione. Oggi, l’Europa si trova a un bivio. La discussione sul Chat Control tocca il rapporto tra tecnologia e libertà. Tra il diritto alla sicurezza collettiva e quello alla privacy individuale. Qualunque compromesso futuro dovrà tener conto non solo delle sfide poste dalla criminalità online. Ma anche della necessità di preservare un ecosistema digitale basato sulla fiducia.