Ad
ApprofondimentiHacking e Sicurezza InformaticaNews

7-Zip: nuovo rischio per gli utenti

Sono state scovate due vulnerabilità per 7-Zip. Pericolo per i milioni di utenti che usano il software. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
7-Zip

I programmi open source stanno conquistando una posizione centrale nel panorama tecnologico. Ciò grazie alla loro trasparenza e al contributo costante delle comunità di sviluppo. Eppure, l’assenza di sistemi di manutenzione automatica può trasformarsi in un punto debole. Come dimostra il recente caso che ha coinvolto 7-Zip, uno dei software di compressione più popolari al mondo. Due falle di sicurezza hanno esposto milioni di computer a potenziali attacchi da remoto. Le vulnerabilità, individuate dal programma Zero Day Initiative di Trend Micro  sono state classificate come CVE-2025-11001 e CVE-2025-11002. Derivano da un difetto nella gestione dei collegamenti simbolici (symlink). I quali si trovano all’interno dei file ZIP. In termini pratici, un archivio appositamente creato può indurre 7-Zip a estrarre elementi al di fuori della cartella di destinazione. Consentendo a un aggressore di scrivere o eseguire file nel sistema della vittima.

Nuove criticità per 7-Zip: ecco i dettagli emersi

L’attacco può avere effetti devastanti. Un semplice file scaricato dal web o ricevuto tramite posta elettronica può essere sufficiente per compromettere un dispositivo. Una volta aperto, il codice dannoso opera con gli stessi privilegi dell’account attivo, mettendo a rischio dati e integrità del sistema. Il creatore del programma, Igor Pavlov, è stato informato delle criticità nel mese di maggio e ha rilasciato un aggiornamento correttivo con la versione 7-Zip 25.00 lo scorso 5 luglio.

Successivamente, la build 25.01 ha ulteriormente consolidato la sicurezza, rendendola oggi la versione più affidabile. Eppure, la maggior parte degli utenti non ha ancora effettuato l’aggiornamento, e ciò rappresenta l’aspetto più delicato della vicenda. 7-Zip non include alcuna funzione di aggiornamento automatico, per cui chi utilizza versioni precedenti resta inconsapevolmente esposto.

Gli esperti consigliano di scaricare manualmente l’ultima release dal sito ufficiale e di evitare l’apertura di archivi provenienti da fonti sconosciute o non verificate. Una misura di cautela che continua a essere essenziale nella difesa quotidiana contro le minacce informatiche.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.