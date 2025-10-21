Esselunga: offerte super sugli elettrodomestici vi attendono

In un’atmosfera carica di mistero e luci soffuse, come nel film The Others, si percepisce che qualcosa di speciale sta per accadere: offerte straordinarie destinate a svanire con l’arrivo del 1° novembre. È l’occasione ideale per approfittare delle promozioni Esselunga: un momento unico, ben scandito nel tempo, per dotarsi di elettrodomestici moderni a prezzi ridotti. L’aria vibra di attesa, e chi osserva con attenzione vede i numeri: i prezzi evidenziati che contrastano con fantasmi di risparmio. È una finestra breve, potenzialmente carica di vantaggi reali, dove l’occhio attento può cogliere l’offerta giusta. È bene muoversi con decisione ma senza fretta, valutando ogni modello per ciò che offre: efficienza, garanzia, risparmio. Si tratta di un’opportunità limitata che esige fiducia e rapidità. Chi si lascia sfuggire questa occasione, potrebbe rimpiangere che i prodotti siano spariti, come figure che si dissolvono nel buio. Pertanto, è consigliabile intervenire prima che l’armistizio tra prezzo e qualità venga revocato al tramonto del 31 ottobre.

Nuove promo per il tech in casa da Esselunga

Nello store Esselunga sono disponibili promozioni su vari modelli: la lavatrice DAYA DSW81225M15A2 è proposta a € 259, mentre il frigorifero combinato DAYA DSCB170XE è offerto a € 199. Sempre presso Esselunga si può trovare la lavatrice DAYA DSW-61025M15A1 a € 229. Esselunga propone inoltre la lavatrice WHIRLPOOL WSB 725 D IT a € 339 e l’asciugatrice WHIRLPOOL C WD 83M WBS IT a € 479. Presso Esselunga viene anche offerta la lavatrice HOOVER HW29AMBS a € 349. Infine, il frigorifero combinato SAMSUNG RB38C600DSA è disponibile in promozione a € 599 da Esselunga. Tutte queste occasioni sono valide esclusivamente fino al 31 ottobre, secondo le condizioni di Esselunga. Chi intende approfittare dovrà recarsi nello store o verificare canali ufficiali Esselunga prima della scadenza.