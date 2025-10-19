WhatsApp introduce nuove soglie contro lo spam: cosa cambia per chi invia tanti messaggi

Gli utenti che utilizzano WhatsApp hanno lamentato una situazione impossibile che riguarda le truffe e i messaggi spam che utilizzano proprio la piattaforma come veicolo. Ultimamente ci sono stati dei veri e propri boom di messaggi inviati con intento truffaldino, con annunci ingannevoli oppure semplicemente come pubblicità aggressiva.

WhatsApp, come sempre, ha ascoltato i suoi utenti, e adesso è al lavoro per trovare una soluzione che metta un freno all’insistenza e all’invadenza dei messaggi pubblicitari da parte degli account business. Tutto questo serve per rendere l’applicazione più sicura per gli utenti, facendo in modo che la privacy di ognuno venga rispettata in modo totale.

WhatsApp: stop allo spam sulla piattaforma

L’obiettivo di WhatsApp è proprio quello di contrastare e abolire definitivamente lo spam che viene fatto sulla piattaforma. Ciò riguarderà soprattutto la pubblicità aggressiva, e dunque i messaggi inviati in maniera massiva, da sconosciuti agli utenti di WhatsApp.

Secondo le indiscrezioni, WhatsApp sarebbe pensando a dei metodi decisi che scoraggino lo spam e anche le truffe. I criteri principali che verranno utilizzati per assicurarsi la riuscita dell’intento sono diversi. In primo luogo si cercherà di mettere una soglia numerica su quanti messaggi possono essere inviati in un breve periodo verso dei numeri sconosciuti. Ciò riguarda anche la frequenza di invio sempre a contatti sconosciuti che non interagiscono mai.

In caso di violazione e dunque che venga superato questo numero, l’utente in questione riceverà un primo avviso di ammonizione. Se si andrà incontro della perseveranza, WhatsApp potrà decidere di bloccare quell’account.

Si tratta di un passo in avanti molto importante nella guerra verso lo spam, poiché quest’ultimo sistema può essere fastidioso, ma in alcuni casi anche molto pericoloso perché veicola delle truffe e dei contenuti che non sono sicuri per gli utenti. Gli utenti saranno sicuramente felici di questa decisione di WhatsApp, che renderà la piattaforma un posto molto più sicuro.