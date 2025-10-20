WhatsApp: ecco in arrivo i limiti contro chi invia troppi messaggi

Come ben sappiamo, WhatsApp è diventato uno strumento fondamentale nella routine di ognuno di noi, la piattaforma di messaggistica infatti fa da punto di collegamento tra tantissime persone poiché ovviamente permette di restare in contatto in tempo reale scambiandosi i messaggi di qualsiasi genere, tutto ciò purtroppo però se utilizzato nel modo sbagliato può diventare un problema, alcuni utenti ad esempio possono iniziare a mandare tanti messaggi di seguito sfociando nel fenomeno definito come spam, l’arrivo infatti di centinaia o peggio migliaia di messaggi tutti insieme può intasare le chat e far perdere di vista anche i messaggi importanti, come se non bastasse questa tecnica viene sfruttata anche per truffe davvero pericolose associate magari al phishing.

WhatsApp ovviamente è consapevole di questa problematica e sembra abbia finalmente deciso di mettere una pezza al fenomeno, recenti voci di corridoio infatti parlano dell’imminente arrivo di un filtro al numero dei messaggi che un utente può inviare a un altro utente che però non risponde, si tratta di una misura che punta a limitare in modo importante il fenomeno dello spam proprio per cercare di garantire una migliore esperienza d’uso a tutti i consumatori.

Il filtro

Nello specifico, questo filtro consisterà nella presenza di un contatore che andrà a contare i messaggi che non hanno ricevuto risposta nell’arco di un mese per poi far scattare un blocco all’invio di altri messaggi una volta superato un determinato limite, WhatsApp non si è ancora espressa su quale sarà questo limite, però ha sottolineato che questo cambiamento in tutta probabilità risulterà silente per la stragrande maggioranza degli utenti dal momento che andrà di fatto a colpire coloro che attuano atteggiamenti abusivi verso gli altri utenti, chi scambia conversazioni considerabili normali non si accorgerà nemmeno della presenza di questo filtro, poiché ovviamente ricevendo risposta quest’ultimo non scatterà.