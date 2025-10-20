AMD Zen 6: manca solo l’ufficialità, supporto ad AM5

Ormai non è un mistero, AMD sta lavorando ai suoi processori di prossima generazione, che ovviamente puntano a restituire un senso di passo in avanti decisamente importante, così come hanno fatto le generazioni precedenti, nello specifico stiamo parlando dei accessori basati su architettura Zen 6, questi ultimi dovrebbero introdurre un passo in avanti sotto tutti i punti di vista ma soprattutto in termini di efficienza energetica e di potenza, nello specifico il passaggio all’architettura successiva dovrebbe garantire i consumi nettamente inferiori garantendo comunque delle prestazioni davvero di alto livello.

Recenti indiscrezioni in arrivo direttamente dai vari social cinesi, non fanno altro che confermare poi la compatibilità con l’attuale socket AM5, ovvero il sistema utilizzato già attualmente da AMD per i Proce processori dell’attuale generazione e che a quanto pare resterà confermato ancora per diversi anni, la società infatti aveva preannunciato che non sarebbe passata ad un modello successivo, facendo ovviamente la gioia di tutti i consumatori che per un eventuale upgrade non dovranno spendere ulteriore denaro per sostituire anche la scheda madre.

Manca solo l’ufficialità

Come potete vedere voi stessi, sul web sono circolati già dei banner promozionali che mostrano le caratteristiche delle schede madri di prossima generazione pensate proprio per questi nuovi processori, sottolineando come il socket resterà immutato, si tratta di una scelta sulla quale la società punta fortemente dal momento che si tratta di un elemento molto importante per molti consumatori e ovviamente ciò può giocare a favore di AMD, quest’ultima effettivamente è una delle società che garantisce la maggiore longevità dei propri socket, a differenza invece di quanto fa Intel che invece tende a sostituirli all’incirca ogni paio di anni.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale dei processori di prossima generazione per vedere quali caratteristiche riusciranno a garantire e ovviamente le prestazioni reali in varie situazioni.